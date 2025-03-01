Спор Зеленского и Трампа разделил республиканцев, ухудшил перспективы помощи – Reuters

Некоторые члены партии, выступавшие за помощь Украине, выразили надежду, что отношения можно будет восстановить

Конгресс США (Фото: Depositphotos)

Спор между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом разделил республиканцев и ухудшил перспективы, что Конгресс одобрит любую дальнейшую помощь Киеву в российско-украинской войне. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Медиа отмечает, что некоторые республиканцы, давно поддерживавшие Украину, "набросились" на Зеленского после спора в Белом доме.

Сенатор Линдси Грэм призвал Зеленского изменить свою позицию или уйти в отставку всего через несколько часов после того, как посещал дружескую встречу между президентом Украины и дюжиной американских законодателей.

"То, что я увидел в Овальном кабинете, было неуважением, и я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь снова иметь дело с Зеленским... Он либо должен уйти в отставку и отправить кого-то, с кем мы можем иметь дело, либо ему нужно измениться", – заявил Грэм журналистам.

Сенатор Билл Хегерти, являвшийся послом в Японии во время первой каденции Трампа, заявил, что "США больше никогда не будут восприниматься как должное".

В то же время, когда большинство республиканцев выступили за Трампа и вице-президента Джей Ди Венса, некоторые их сопартийцы присоединились к демократам в защите Украины.

Конгрессмен Майк Лоулер назвал встречу в Овальном кабинете "упущенной возможностью как для США, так и для Украины" по ресурсному соглашению, которое должно привести к укреплению сотрудничества между странами в экономической и сфере безопасности.

Его коллега Дон Бэйкон, умеренный республиканец, поддержал Киев.

"Плохой день для внешней политики Америки. Украина хочет независимости, свободных рынков и верховенства закона. Она хочет быть частью Запада. Россия ненавидит нас и наши западные ценности. Мы должны четко заявить, что выступаем за свободу", – написал он.

Ни один из законодателей-республиканцев не критиковал ни Трампа, ни Венса, отмечает Reuters.

Как отмечает агенство, сторонники Украины надеялись, что подписание соглашения о ресурсах поможет заручиться большей поддержкой для будущей помощи Киеву со стороны республиканцев, имеющих незначительное большинство в Сенате и Палате представителей.

В 2024-м республиканцы "не торопились" с принятием последней на данный момент помощи Украине под давлением Трампа, на тот момент кандидата в президенты США, скептически относившегося к дальнейшей военной поддержке Киева. Это привело к задержкам в снабжении вооружениями и поставило украинские войска в невыгодное положение на поле боя, отмечает медиа.

Оно со ссылкой на аналитиков пишет, что если бы Трамп был заинтересован и продвигал договор о ресурсах, то это, скорее всего, сплотило бы поддержку членов партии по помощи Украине.

В то же время, некоторые республиканцы, выступавшие за помощь Украине, выразили надежду, что отношения можно будет восстановить.

Конгрессмен Майкл Маккол, почетный председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, заявил, что все еще надеется на реальный и крепкий мир, гарантирующий Украине свободу от дальнейшей российской агрессии.

"Я также призываю президента Зеленского подписать соглашение о полезных ископаемых немедленно. Это создаст экономическое партнерство между США и Украиной. Это в наших интересах, чтобы заключить это соглашение", – написал политик.