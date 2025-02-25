Радбез ООН ухвалив американську резолюцію щодо російсько-української війни
Рада безпеки ООН прийняла резолюцію Сполучених Штатів щодо російсько-української війни. Про це повідомили у пресслужбі організації.
Документ закликає до "швидкого припинення конфлікту та до міцного миру між Україною та РФ". Водночас Росію у тексті не називають агресором.
Російська правка про припинення конфлікту через усунення "його першопричин" не пройшла.
За резолюцію проголосували 10 країн, проти 0, утримались п'ять.
Окрім США документ також підтримали Китай та Росія.
Утрималися Франція, Велика Британія, Греція, Словенія та Данія.
- Під час Генасамблеї ООН 93 країни проголосували за проукраїнську резолюцію, США та Росія голосували проти.
- Згодом Генасамблея проголосувала за американську резолюцію щодо війни, Україна утрималася.
- Раніше голова української дипломатії Сибіга заявляв, що ці дві резолюції не суперечать одна одній.