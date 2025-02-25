Совбез ООН принял американскую резолюцию по поводу российско-украинской войны
Совет безопасности ООН принял резолюцию Соединенных Штатов о российско-украинской войне. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Документ призывает к "скорому прекращению конфликта и к крепкому миру между Украиной и РФ". В то же время Россию в тексте не называют агрессором.
Российская правка о прекращении конфликта из-за устранения "его первопричин" не прошла.
За резолюцию проголосовали 10 стран, против 0 воздержались пять.
Кроме США документ также поддержали Китай и Россия.
Воздержались Франция, Великобритания, Греция, Словения и Дания.
- Во время Генассамблеи ООН 93 страны проголосовали за проукраинскую резолюцию, США и Россия проголосовали против.
- Впоследствии Генассамблея проголосовала за американскую резолюцию по войне, Украина воздержалась.
- Ранее глава украинской дипломатии Сибига заявлял, что эти две резолюции не противоречат друг другу.