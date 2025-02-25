Совбез ООН принял американскую резолюцию по поводу российско-украинской войны

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Совет безопасности ООН принял резолюцию Соединенных Штатов о российско-украинской войне. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Документ призывает к "скорому прекращению конфликта и к крепкому миру между Украиной и РФ". В то же время Россию в тексте не называют агрессором.

Российская правка о прекращении конфликта из-за устранения "его первопричин" не прошла.

За резолюцию проголосовали 10 стран, против 0 воздержались пять.

Кроме США документ также поддержали Китай и Россия.

Воздержались Франция, Великобритания, Греция, Словения и Дания.