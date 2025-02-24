FT: В своей резолюции США сравняли действия Украины и России

Заседание ООН (Фото: x.com/UnitedNations)

США в своей резолюции ООН приравняли действия России и Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимных официальных лиц, проинформированных о ходе обсуждений.

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Отмечается, что Вашингтон призвал Организацию объединенных наций отозвать резолюцию, соавторами которой выступили Украина и Евросоюз. Взамен предложил свой текст, в котором помимо приравнивания действий высказался о трагической утрате "жизней в российско-украинском конфликте".

"Эта [американская] формулировка, очевидно, неприемлема для нас. Все это связано между собой и является частью более широкого изменения позиции США", – сказал один из собеседников.

Сообщается, что вероятное голосование по европейским и американским резолюциям может состояться 24 февраля после публикации заявления стран Большой семерки (G7).

Двое официальных лиц сообщили, что Совбез ООН также намерен провести голосование по резолюции США 24 февраля днем. По словам неназванных чиновников, американская сторона может выступить на стороне России и Китая, то есть против публичной поддержки Украины со стороны Запада.