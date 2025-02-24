FT: В своей резолюции США сравняли действия Украины и России
США в своей резолюции ООН приравняли действия России и Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимных официальных лиц, проинформированных о ходе обсуждений.
Отмечается, что Вашингтон призвал Организацию объединенных наций отозвать резолюцию, соавторами которой выступили Украина и Евросоюз. Взамен предложил свой текст, в котором помимо приравнивания действий высказался о трагической утрате "жизней в российско-украинском конфликте".
"Эта [американская] формулировка, очевидно, неприемлема для нас. Все это связано между собой и является частью более широкого изменения позиции США", – сказал один из собеседников.
Сообщается, что вероятное голосование по европейским и американским резолюциям может состояться 24 февраля после публикации заявления стран Большой семерки (G7).
Двое официальных лиц сообщили, что Совбез ООН также намерен провести голосование по резолюции США 24 февраля днем. По словам неназванных чиновников, американская сторона может выступить на стороне России и Китая, то есть против публичной поддержки Украины со стороны Запада.
- 20 февраля 2025 года Reuters сообщало, что США отказываются быть соавтором резолюции ООН в поддержку Украины и против России. 21 февраля стало известно, что США "еще решают" по резолюции ООН с осуждением вторжения России в Украину.
- AFP сообщило, что США предлагают проект резолюции ООН без упоминания территориальной целостности Украины. В документе нет упоминаний об оккупированных территориях и критики действий Москвы.
- 22 февраля WP сообщила, что Вашингтон призвал Киев отозвать инициированный Украиной коллективный проект резолюции.
- Генассамблея ООН будет рассматривать по меньшей мере два проекта резолюции к третьей годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.
- 24 февраля Reuters сообщало, что США призывают страны не голосовать в ООН за коллективную резолюцию по Украине.