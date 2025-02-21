США "еще решают" по поводу резолюции ООН с осуждением вторжения России в Украину

Один из представителей Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон еще не присылал инструкции постоянной миссии в ООН

Иллюстративное изображение (Фото: Justin Lane / EPA)

США еще не приняли решений относительно резолюции ООН к третьей годовщине начала полномасштабной российско-украинской войны. Об этом сообщил Голос Америки, ссылаясь на политического координатора постоянной миссии США в ООН Джона Келли.

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У Келли спросили: станут ли Соединенные Штаты соавторами резолюции и поддержат ли ее.

Относительно соавторства он ответил, что "Вашингтон еще решает", касательно поддержки резолюции Келли тоже сослался на столицу, которая не направила соответствующие инструкции.

"Нам нужно будет посмотреть, какие инструкции мы получим из Вашингтона. Поэтому, надеюсь, они скоро придут", – сказал он.

О предполагаемом отказе США стать соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН к третьей годовщине начала полномасштабной российско-украинской войны стало известно 20 февраля.

Авторами документа являются более 50 стран. Также к его поддержке пытаются привлечь другие государства, в частности страны Глобального Юга. Резолюцию должны вынести на голосование Генассамблеи ООН 24 февраля.

СПРАВКА. Страны могут становиться соавторами резолюций до голосования или поддерживать их без присоединения. Также резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не обязательны к выполнению, но имеют политический вес, отражая глобальный взгляд стран на тот или иной вопрос.

Как сообщалось, документ поддерживает территориальную целостность Украины и снова требует от России вывести свои войска, призывая полностью выполнить соответствующие резолюции, которые были приняты ранее.

Документ также призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному решению войны против Украины в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

20 февраля стало известно о том, что США выступают против фразы "российская агрессия" в заявлении G7 к третьей годовщине войны.

21 февраля сообщалось о том, что американские законодатели-республиканцы подготовили законопроект о выходе Соединенных Штатов из ООН.