США "ще вирішують" стосовно резолюції ООН із засудженням вторгнення Росії до України

Один з представників Сполучених Штатів заявив, що Вашингтон ще не надсилав інструкцій постійній місії в ООН

Ілюстративне зображення (Фото: Justin Lane / EPA)

США ще не ухвалили рішень стосовно резолюції ООН до третіх роковин початку повномасштабної російсько-української війни. Про це повідомив Голос Америки, посилаючись на політичного координатора постійної місії США в ООН Джона Келлі.

У Келлі запитали: чи стануть Сполучені Штати співавторами резолюції та чи підтримають її.

Стосовно співавторства він відповів, що "Вашингтон ще вирішує", щодо підтримки резолюції Келлі теж послався на столицю, яка не надіслала відповідних інструкцій.

"Нам потрібно буде подивитися, які інструкції ми отримаємо з Вашингтона. Тому, сподіваюся, вони скоро прийдуть", – сказав він.

Про ймовірну відмову США стати співавтором резолюції Генеральної Асамблеї ООН до третіх роковин початку повномасштабної російсько-української війни стало відомо 20 лютого.

Авторами документа є понад 50 країн. Також до його підтримки намагаються залучити інші держави, включно з країнами Глобального Півдня. Резолюцію мають винести на голосування Генасамблеї ООН 24 лютого.

ДОВІДКА. Країни можуть ставати співавторами резолюцій до моменту голосування або підтримувати їх без приєднання. Також резолюції Генеральної Асамблеї ООН не є обов’язковими до виконання, але мають політичну вагу, відображаючи глобальний погляд країн на те чи інше питання.

Як повідомлялось, документ підтримує територіальну цілісність України та знову вимагає від Росії вивести свої війська, закликаючи повністю виконати відповідні резолюції, які були ухвалені раніше.

Документ також закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій і мирного вирішення війни проти України відповідно до Статуту ООН і міжнародного права.

20 лютого стало відомо про те, що США виступають проти фрази "російська агресія" в заяві G7 до третіх роковин війни.

21 лютого повідомлялось про те, що американські законодавці-республіканці підготували законопроєкт про вихід Сполучених Штатів з ООН.