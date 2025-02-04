Трамп снова вывел США из Совета ООН по правам человека и приостановил помощь палестинцам

США были крупнейшим донором UNRWA, предоставляя ей $300-400 млн в год, однако Байден приостановил финансирование из-за обвинений в связях с ХАМАС

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал прекратить взаимодействие США с Советом ООН по правам человека и продолжил приостановку финансирования Агентства ООН по оказанию помощи палестинцам UNRWA. Об этом сообщает агентство Reuters.

При первой администрации Трампа США также вышли из состава Совета по правам человека. В команде президента это объясняли "хронической пристрастностью по отношению к Израилю и отсутствием реформ". В то же время при каденции Байдена США возобновили участие в Совете.

Рабочая группа Совета должна рассмотреть ситуацию с правами человека в США в конце 2025 года – это процесс, который проходят все страны каждые несколько лет. Хотя у института нет юридической силы, которая бы делала его решение обязательными к выполнению, но его дебаты имеют политический вес, а критика может усилить глобальное давление на правительства, чтобы они изменили свой курс, отмечает Reuters.

Медиа отмечает, что шаг относительно UNRWA совпадает с визитом в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который давно критиковал Агентство, обвиняя его в "подстрекательстве против Израиля", а его сотрудников – в участии в террористической деятельности против его страны.

Во время своего первого президентского срока Трамп также прекращал финансирование Агентства, подвергая сомнению его ценность, а также заявлял, что палестинцам нужно согласиться на возобновление мирных переговоров с Израилем и призвал к проведению реформ.

США были крупнейшим донором UNRWA, предоставляя ей $300-400 млн в год, однако Байден приостановил финансирование Агентства в январе 2024 года после того, как Израиль обвинил около десятка ее сотрудников в участии в атаке группировки ХАМАС на страну 7 октября 2023 года.

После этого Конгресс США официально приостановил взносы в UNRWA как минимум до марта 2025 года. Агентство оказывает помощь, медицинские и образовательные услуги миллионам палестинцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в частности, в восточном Иерусалиме, а также в Сирии, Ливане и Иордании.

ООН заявляла, что девять сотрудников UNRWA могли быть причастны к нападению ХАМАС и были уволены. Один из командиров группировки в Ливане, убитый в сентябре 2024-го, также являлся сотрудником Агентства, но за полгода до смерти его отстранили после обвинений в связях с боевиками.

Организация пообещала расследовать все выдвинутые обвинения и неоднократно просила у Израиля доказательства, которые, по ее словам, так и не предоставили.

30 января в Израиле вступил в силу запрет UNRWA работать на его территории и коммуницировать с израильскими чиновниками. Агентство заявило, что его операции в секторе Газа и на Западном берегу также пострадают.