CNN: Нетаньяху может стать первым иностранным лидером, которого Трамп примет в Белом доме

Лидеры стран обсудили предстоящую поездку Нетаньяху в Вашингтон во время телефонного разговора за несколько дней до инаугурации

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху (Фото: Doug Mills/EPA)

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может посетить Белый дом уже в начале следующей недели. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собеседников, ознакомленных в этом вопросе.

Таким образом, он может стать первым иностранным лидером, который встретится с президентом США Дональдом Трампом после того, как он принял присягу.

Планирование визита еще не завершено, официально дата пока не определена. Представители США и Израиля назвали планы визита предварительными.

Однако два лидера обсудили поездку Нетаньяху в Вашингтон во время телефонного разговора за несколько дней до инаугурации. А посланник Трампа на Ближнем Востоке Стивен Виткофф на этой неделе посетит регион, в частности Израиль, где договоренности о визите могут быть завершены.

В то же время спикер Нетаньяху написал в соцсетях, что официального приглашения осуществить визит не поступало.