CNN: Нетаньяху может стать первым иностранным лидером, которого Трамп примет в Белом доме
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может посетить Белый дом уже в начале следующей недели. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собеседников, ознакомленных в этом вопросе.
Таким образом, он может стать первым иностранным лидером, который встретится с президентом США Дональдом Трампом после того, как он принял присягу.
Планирование визита еще не завершено, официально дата пока не определена. Представители США и Израиля назвали планы визита предварительными.
Однако два лидера обсудили поездку Нетаньяху в Вашингтон во время телефонного разговора за несколько дней до инаугурации. А посланник Трампа на Ближнем Востоке Стивен Виткофф на этой неделе посетит регион, в частности Израиль, где договоренности о визите могут быть завершены.
В то же время спикер Нетаньяху написал в соцсетях, что официального приглашения осуществить визит не поступало.
- 26 января 2025 года Трамп предположил, что его первая заграничная поездка в должности может состояться в две страны: Саудовскую Аравию или Великобританию.
- В тот же день стало известно, что администрация Трампа поручила Пентагону возобновить поставки Израилю 2000-фунтовых бомб.