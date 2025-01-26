Трамп выбирает страны для заграничного визита. Одна звучала в контексте завершения войны

Во время своего первого президентского срока в 2017 году Трамп совершил первый заграничный визит в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп предположил, что его первая заграничная поездка на этом посту может состояться в две страны: Саудовскую Аравию или Великобританию. Об этом он заявил журналистам на борту самолета Air Force One, передает CNN.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Это может быть Саудовская Аравия. Может быть Великобритания. Традиционно это была Великобритания. Но в прошлый раз я поехал в Саудовскую Аравию, потому что они согласились купить американские товары на $450 млрд. Если предложение будет выгодным, я сделал бы это снова", – сказал Трамп.

Он также заявил, что намерен поговорить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером "в течение следующих 24 часов", похвалив его.

Как напоминает CNN, во время своего первого президентского срока в 2017 году Трамп совершил первый зарубежный визит в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, в рамках девятидневного тура, который охватывал пять стран Ближнего Востока и Европы.

23 января 2025 года во время выступления в Давосе Трамп заявил, что его команда будет работать над мирным соглашением между Украиной и Россией.

Также американский лидер отметил, что Саудовская Аравия должна снизить цены на нефть, чтобы прекратить российско-украинскую войну.