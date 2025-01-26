Трамп обирає країни для першого закордонного візиту. Одна звучала у контексті завершення війни

Під час свого першого президентського терміну у 2017 році Трамп здійснив перший закордонний візит до Ер-Ріяда, столиці Саудівської Аравії

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп припустив, що його перша закордонна поїздка на цій посаді може відбутися до двох країн: Саудівської Аравії або Великої Британії. Про це він заявив журналістам на борту літака Air Force One, передає CNN.

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"Це може бути Саудівська Аравія. Може бути Велика Британія. Традиційно це була Велика Британія. Але минулого разу я поїхав до Саудівської Аравії, тому що вони погодилися купити американські товари на $450 млрд. Якщо пропозиція буде вигідною, я зробив би це знову", – сказав Трамп.

Він також заявив, що має намір поговорити з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером "протягом наступних 24 годин", похваливши його.

Як нагадує CNN, під час свого першого президентського терміну у 2017 році Трамп здійснив перший закордонний візит до Ер-Ріяда, столиці Саудівської Аравії, в межах дев’ятиденного туру, що охоплював п’ять країн Близького Сходу та Європи.

23 січня 2025 року під час виступу у Давосі Трамп заявив, що його команда працюватиме над мирною угодою між Україною та Росією.

Також американський лідер зазначив, що Саудівська Аравія має зменшити ціни на нафту, щоб припинити російсько-українську війну.