Трамп обирає країни для першого закордонного візиту. Одна звучала у контексті завершення війни
Президент США Дональд Трамп припустив, що його перша закордонна поїздка на цій посаді може відбутися до двох країн: Саудівської Аравії або Великої Британії. Про це він заявив журналістам на борту літака Air Force One, передає CNN.
"Це може бути Саудівська Аравія. Може бути Велика Британія. Традиційно це була Велика Британія. Але минулого разу я поїхав до Саудівської Аравії, тому що вони погодилися купити американські товари на $450 млрд. Якщо пропозиція буде вигідною, я зробив би це знову", – сказав Трамп.
Він також заявив, що має намір поговорити з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером "протягом наступних 24 годин", похваливши його.
Як нагадує CNN, під час свого першого президентського терміну у 2017 році Трамп здійснив перший закордонний візит до Ер-Ріяда, столиці Саудівської Аравії, в межах дев’ятиденного туру, що охоплював п’ять країн Близького Сходу та Європи.
- 23 січня 2025 року під час виступу у Давосі Трамп заявив, що його команда працюватиме над мирною угодою між Україною та Росією.
- Також американський лідер зазначив, що Саудівська Аравія має зменшити ціни на нафту, щоб припинити російсько-українську війну.