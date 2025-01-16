Стармер: Британия будет играть полноценную роль в миротворческой миссии в Украине

Он отметил, что российская агрессия имеет последствия и для Великобритании

Владимир Зеленский и Кир Стармер (Фото: ОП)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна намерена участвовать в любых мирных инициативах, в том числе путем развертывания британских войск в Украине. Об этом он сказал в комментарии Sky News.

Британский премьер отметил, что не хочет "забегать вперед", но во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским он дал понять, что Великобритания готова "сыграть полноценную роль".

Также, по словам Стармера, полномасштабная война России – угроза не только суверенитету Украины, но также негативно влияет на Британию. Он указал, в частности, на кризис стоимости жизни.

"Речь идет о том, какое влияние это окажет на Соединенное Королевство и наши ценности, нашу свободу, нашу демократию. Потому что, если Россия преуспеет в этой агрессии, это будет влиять на всех нас в течение очень, очень долгого времени", – подчеркнул британский премьер.