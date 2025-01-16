Стармер: Британия будет играть полноценную роль в миротворческой миссии в Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна намерена участвовать в любых мирных инициативах, в том числе путем развертывания британских войск в Украине. Об этом он сказал в комментарии Sky News.
Британский премьер отметил, что не хочет "забегать вперед", но во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским он дал понять, что Великобритания готова "сыграть полноценную роль".
Также, по словам Стармера, полномасштабная война России – угроза не только суверенитету Украины, но также негативно влияет на Британию. Он указал, в частности, на кризис стоимости жизни.
"Речь идет о том, какое влияние это окажет на Соединенное Королевство и наши ценности, нашу свободу, нашу демократию. Потому что, если Россия преуспеет в этой агрессии, это будет влиять на всех нас в течение очень, очень долгого времени", – подчеркнул британский премьер.
- 16 января во время Визита Стармера в Киев Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве на 100 лет. Этот договор предусматривает создание общих флотилий.
- Кроме того, Великобритания передает Украине 150 единиц артиллерии и новую мобильную систему ПВО.
- Президент Зеленский на встрече отметил, что говорить о численности миротворцев в Украине еще рано. Детали нужно обсудить с США.