Зеленский: Договор с Британией предусматривает создание общих флотилий

Документ закрепил создание флотилий, в частности для укрепления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что новое столетнее соглашение между Украиной и Великобританией предусматривает создание специальных общих флотилий. Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

"Вместе мы усиливаем безопасность мореходства в Черном и Азовском морях. Соглашением предусмотрено создание специальных совместных флотилий", – рассказал Зеленский.

Офис президента отметил, что документ закрепил партнерство в сфере морской безопасности и создание специальных совместных флотилий, в частности, для укрепления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях.

В опубликованном на сайте ОП тексте соглашения есть статья о построении такого партнерства.

В договоре отмечается, что, чтобы восстановить свободу судоходства, Украина и Британия будут прилагать усилия для устранения долгосрочных системных угроз и вызовов морской безопасности.