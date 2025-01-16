Зеленский: Договор с Британией предусматривает создание общих флотилий
Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что новое столетнее соглашение между Украиной и Великобританией предусматривает создание специальных общих флотилий. Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

"Вместе мы усиливаем безопасность мореходства в Черном и Азовском морях. Соглашением предусмотрено создание специальных совместных флотилий", – рассказал Зеленский.

Офис президента отметил, что документ закрепил партнерство в сфере морской безопасности и создание специальных совместных флотилий, в частности, для укрепления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях.

В опубликованном на сайте ОП тексте соглашения есть статья о построении такого партнерства.

В договоре отмечается, что, чтобы восстановить свободу судоходства, Украина и Британия будут прилагать усилия для устранения долгосрочных системных угроз и вызовов морской безопасности.

СПРАВКА
Флотилия – оперативное объединение кораблей, которые могут являться частью большего флота (сил).
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