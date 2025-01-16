Зеленский: Договор с Британией предусматривает создание общих флотилий
Президент Владимир Зеленский сообщил, что новое столетнее соглашение между Украиной и Великобританией предусматривает создание специальных общих флотилий. Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.
"Вместе мы усиливаем безопасность мореходства в Черном и Азовском морях. Соглашением предусмотрено создание специальных совместных флотилий", – рассказал Зеленский.
Офис президента отметил, что документ закрепил партнерство в сфере морской безопасности и создание специальных совместных флотилий, в частности, для укрепления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях.
В опубликованном на сайте ОП тексте соглашения есть статья о построении такого партнерства.
В договоре отмечается, что, чтобы восстановить свободу судоходства, Украина и Британия будут прилагать усилия для устранения долгосрочных системных угроз и вызовов морской безопасности.
- Накануне утром, 16 января, британский премьер прибыл в Киев с первым официальным визитом во время пребывания на этом посту.
- В ходе встречи Зеленский и Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве между странами. Документ предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.
- Украина и Британия договорились о минимум $3,6 млрд ежегодной военной помощи для Киева. Также страны подготовили решение о передаче еще $3 млрд от замороженных российских активов в 2025 году. Кроме того, Лондон передаст 150 единиц артиллерии и новую мобильную систему ПВО.