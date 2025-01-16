Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве на 100 лет

Владимир Зеленский и Кир Стармер (Иллюстративное фото с 2024 года: EPA)

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве между странами. Об этом сообщает Укринформ.

"Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали Соглашение о 100-летнем партнерстве", - заявил глава украинского государства.

В частности, этот документ должен углубить двусторонние отношения в оборонной сфере, а также предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

Также договор охватывает сферу науки, энергетики и торговли. Его начали разрабатывать с августа 2024 года.

Газета The Guardian отмечала, что это соглашение заключается на фоне опасений, что США могут начать сворачивать свою поддержку Украине.

Ранее, 9 января, Зеленский заявил, что во время визита Стармера в Киев будет обсуждаться идея размещения иностранных войск в Украине. Президент отметил, что Великобритания "смотрит положительно" на эту инициативу.

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Накануне утром 16 января британский премьер прибыл в Киев с первым официальным визитом во время пребывания на этом посту. С поезда его встречал посол Украины в Британии Залужный.

Также в Украину с визитом прибыл министр обороны Италии Крозетто, планирующий провести ряд рабочих встреч.