В Киев неанонсированно прибыл министр обороны Германии

Во вторник, 14 января, в столице Украины с визитом находится глава оборонного ведомства ФРГ

Борис Писториус (Фото: EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Об этом сообщает крупнейшее немецкое информационное агентство DPA.

В сообщении говорится, что Писториус приехал для переговоров с украинским правительством. Визит не анонсировался из соображений безопасности.

Как передает DW, глава оборонного ведомства ФРГ сказал: "Для меня важно показать этой поездкой, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал, что Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе стоит рядом с Украиной".