В Киев неанонсированно прибыл министр обороны Германии
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Об этом сообщает крупнейшее немецкое информационное агентство DPA.
В сообщении говорится, что Писториус приехал для переговоров с украинским правительством. Визит не анонсировался из соображений безопасности.
Как передает DW, глава оборонного ведомства ФРГ сказал: "Для меня важно показать этой поездкой, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал, что Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе стоит рядом с Украиной".
- 9 января издание Der Spiegel сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро.
- 13 января Писториус опроверг это и заявил, что подготовлен новый пакет помощи для Украины.