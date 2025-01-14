До Києва неанонсовано прибув міністр оборони Німеччини
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з неанонсованим візитом. Про це повідомляє найбільше німецьке інформаційне агентство DPA.
У повідомленні зазначається, що Пісторіус приїхав для переговорів з українським урядом. Візит не анонсувався з міркувань безпеки.
Як передає DW, глава оборонного відомства ФРН сказав: "Для мене важливо показати цією поїздкою, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал, що Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі, стоїть поруч з Україною".
- 9 січня видання Der Spiegel повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито заблокував військову допомогу Україні на 3 млрд євро.
- 13 січня Пісторіус спростував це і заявив, що підготовлено новий пакет допомоги для України.