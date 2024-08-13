Украина и Британия начали переговоры по 100-летнему соглашению

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Украина провела первый раунд переговоров с Великобританией по заключению двустороннего соглашения, которое будет действовать 100 лет. Об этом сообщил Офис президента.

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Украинскую делегацию на переговорах возглавил руководитель ОП Андрей Ермак.

"Великобритания первой подписала соглашение о безопасности с Украиной, а теперь первой работает над историческим документом о 100-летнем партнерстве. Надеемся, что переговоры будут успешными, чтобы этот исторический документ вскоре подписали президент Украины и премьер-министр Великобритании", – заявил Ермак.

В ОП отметили, что будущее долгосрочное соглашение будет базироваться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 2020 года и Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности от 2024 года между Украиной и Великобританией.

"Новый документ должен содержать еще более амбициозные цели нашего сотрудничества. Мы стремимся закрепить беспрецедентные положения во всех сферах взаимного интереса: от безопасности к экономике, от энергетики к культуре и искусству", — уточнил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, также принимавший участие в переговорах.

12 января Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

3 мая тогдашний глава МИД Британии Кэмерон заявил, что Киев и Лондон готовят новое соглашение, которое позволит укрепить отношения между двумя странами.

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