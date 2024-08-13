Україна і Британія розпочали переговори щодо 100-річної угоди
Україна провела перший раунд переговорів із Великою Британією щодо укладення двосторонньої угоди, яка буде діяти 100 років. Про це повідомив Офіс президента.
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Українську делегацію на переговорах очолив керівник ОП Андрій Єрмак.
"Велика Британія першою підписала безпекову угоду з Україною, а тепер першою працює над історичним документом про 100-річне партнерство. Сподіваємося, що переговори будуть успішними, щоб цей історичний документ незабаром підписали президент України та прем’єр-міністр Великої Британії", – заявив Єрмак.
В ОП зазначили, що майбутня довгострокова угода базуватиметься на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та Угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Великою Британією.
"Новий документ має містити ще більш амбітні цілі нашої співпраці. Ми маємо на меті закріпити безпрецедентні положення в усіх сферах взаємного інтересу: від безпеки до економіки, від енергетики до культури й мистецтва", – уточнив заступник очільника ОП Ігор Жовква, який також брав участь у переговорах.
- 12 січня Україна та Велика Британія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.
- 3 травня тодішній очільник МЗС Британії Кемерон заявив, що Київ та Лондон готують нову угоду, яка дозволить зміцнити відносини між двома країнами.
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