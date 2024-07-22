Зеленський: Буде ще чотири нові безпекові угоди, маємо оперативно підготувати до підписання

Глава держави не назвав країни, з якими Україна підпише нові угоди, але зазначив, що там буде й оборонна підтримка, і фінанси, і гуманітарна взаємодія

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

Президент Володимир Зеленський анонсував підписання ще чотирьох безпекових угод із різними державами. Він повідомив у відеозверненні про підготовку до переговорів про відповідні документи.

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"Наша команда готує ще чотири нові безпекові угоди для України. Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини й маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборонна підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія", – сказав президент.

Він зазначив, що після підписання цих документів буде вже майже 30 таких угод із партнерами.

"Ми ставили собі завдання, щоб це були різні країни – і не лише країни НАТО. Але всі – однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде", – запевнив Зеленський.

11 липня Україна уклала безпекову угоду з Румунією: домовилися про систему Patriot та зміцнення безпеки в Чорному морі.

18 липня було підписано угоду зі Словенією. Загалом Україна підписала вже 25 двосторонніх безпекових угод.

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