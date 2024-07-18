5 млн євро на гуманітарну допомогу та відновлення – Україна та Словенія уклали безпекову угоду

Прапор Словенії (Фото: Depositphotos)

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали безпекову угоду. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги — і згідно з угодою має намір зберегти такий же рівень підтримки впродовж 10-річного строку дії документа.

Також Словенія обіцяє шукати будь-які можливості та пропонувати Україні подальшу безпекову й оборонну підтримку в усіх сферах, зосереджуючись на найбільш нагальних потребах – через сприяння підвищенню оперативної сумісності з партнерами по НАТО та Євросоюзу.

До того ж Словенія сприятиме Україні у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM).

Країни працюватимуть над пошуком джерел фінансування для підтримки проєктів української оборонної промисловості.

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А у 2024 році Словенія зобов’язалася додатково надати 5 млн євро на гуманітарну допомогу та відновлення України, а ще на програму "Зерно з України" та пом’якшення наслідків війни в Україні для продовольчої безпеки.

Згідно з документом, країни співпрацюватимуть щодо інформаційної та кібербезпеки, розвідки та контррозвідки, гуманітарного розмінування та боротьби з організованою злочинністю.

Також Словенія підтримує зусилля України щодо реформ на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції.

Угода набирає чинності з дати її підписання та діятиме протягом десяти років.

Договір може бути припинений будь-яким учасником — має письмово повідомити другому підписанту про це. У такому випадку дія угоди припиниться через пів року з дати отримання повідомлення.

Водночас зазначено: припинення дії угоди не впливатиме на виконання поточних заходів та проєктів, погоджених до дати припинення, якщо учасники не домовляться про інше.

Загалом Україна підписала безпекові угоди з 25 країнами.

13 червня Україна підписала безпекову угоду зі США. Документ містить положення про військову співпрацю, розбудову української армії, допомогу США у проведенні Україною реформ, необхідних для євро- та північноатлантичної інтеграції тощо.

11 липня Україна уклала безпекову угоду з Румунією: домовилися про систему Patriot та зміцнення безпеки на Чорному морі.

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