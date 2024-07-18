Украина и Словения заключили договор о безопасности
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали соглашение о безопасности. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
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Словения уже предоставила Украине 13 пакетов военной помощи и исходя из соглашения намерена сохранить такой же уровень поддержки в течение 10-летнего срока действия документа.
Также Словения обещает искать любые возможности и предлагать Украине дальнейшую поддержку безопасности и обороны во всех сферах, сосредотачиваясь на наиболее насущных потребностях – через содействие повышению оперативной совместимости с партнерами по НАТО и Евросоюзу.
К тому же Словения будет содействовать Украине в обучении в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM).
Страны будут работать над поиском источников финансирования для поддержки проектов украинской оборонной промышленности.
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А в 2024 году Словения обязалась дополнительно предоставить 5 млн евро на гуманитарную помощь и восстановление Украины, а еще на программу "Зерно из Украины" и смягчение последствий войны в Украине для продовольственной безопасности.
Согласно документу, страны будут сотрудничать по информационной и кибербезопасности, разведке и контрразведке, гуманитарному разминированию и борьбе с организованной преступностью.
Также Словения поддерживает усилия Украины по реформе на пути к европейской и евроатлантической интеграции.
Соглашение вступает в силу с даты его подписания и будет действовать в течение десяти лет.
Договор может быть прекращен любым участником – должен письменно уведомить второго подписанта об этом. В таком случае действие сделки прекратится через полгода со дня получения уведомления.
При этом отмечено: прекращение действия соглашения не будет влиять на выполнение текущих мер и проектов, согласованных до даты прекращения, если участники не договорятся о другом.
- В целом Украина подписала соглашения о безопасности с 25 странами.
- 13 июня Украина подписала соглашение о безопасности с США. Документ содержит положения о военном сотрудничестве, развитии украинской армии, помощи США в проведении Украиной реформ, необходимых для евро- и североатлантической интеграции.
- 11 июля Украина заключила договор о безопасности с Румынией: договорились о системе Patriot и укреплении безопасности на Черном море.
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