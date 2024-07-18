Украина и Словения заключили договор о безопасности

Флаг Словении (Фото: Depositphotos)

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали соглашение о безопасности. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Словения уже предоставила Украине 13 пакетов военной помощи и исходя из соглашения намерена сохранить такой же уровень поддержки в течение 10-летнего срока действия документа.

Также Словения обещает искать любые возможности и предлагать Украине дальнейшую поддержку безопасности и обороны во всех сферах, сосредотачиваясь на наиболее насущных потребностях – через содействие повышению оперативной совместимости с партнерами по НАТО и Евросоюзу.

К тому же Словения будет содействовать Украине в обучении в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM).

Страны будут работать над поиском источников финансирования для поддержки проектов украинской оборонной промышленности.

Читайте также: Мало конкретики. Экономическая составляющая договоров о безопасности Украины

А в 2024 году Словения обязалась дополнительно предоставить 5 млн евро на гуманитарную помощь и восстановление Украины, а еще на программу "Зерно из Украины" и смягчение последствий войны в Украине для продовольственной безопасности.

Согласно документу, страны будут сотрудничать по информационной и кибербезопасности, разведке и контрразведке, гуманитарному разминированию и борьбе с организованной преступностью.

Также Словения поддерживает усилия Украины по реформе на пути к европейской и евроатлантической интеграции.

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и будет действовать в течение десяти лет.

Договор может быть прекращен любым участником – должен письменно уведомить второго подписанта об этом. В таком случае действие сделки прекратится через полгода со дня получения уведомления.

При этом отмечено: прекращение действия соглашения не будет влиять на выполнение текущих мер и проектов, согласованных до даты прекращения, если участники не договорятся о другом.

В целом Украина подписала соглашения о безопасности с 25 странами.

13 июня Украина подписала соглашение о безопасности с США. Документ содержит положения о военном сотрудничестве, развитии украинской армии, помощи США в проведении Украиной реформ, необходимых для евро- и североатлантической интеграции.

11 июля Украина заключила договор о безопасности с Румынией: договорились о системе Patriot и укреплении безопасности на Черном море.

Читайте также: "Мы все слишком медлительны". Зачем нам договоры безопасности с Западом. И почему их мало