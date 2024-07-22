Зеленский: Будет еще четыре договора о безопасности, должны оперативно подготовить

Он не назвал страны, с которыми Украина подпишет соглашения, но отметил, что там будет и оборонная поддержка, и финансы, и гуманитарное взаимодействие

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

Президент Владимир Зеленский анонсировал подписание еще четырех договоров о безопасности с разными государствами. Он сообщил в видеообращении о подготовке к переговорам о соответствующих документах.

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"Наша команда готовит еще четыре новых соглашения о безопасности для Украины. Уже в ближайшее время мы начнем переговоры и должны достаточно оперативно подготовить документы к подписанию. Это для нас и оборонная поддержка, это для нас и финансы, и гуманитарное взаимодействие", – сказал президент.

Он отметил, что после подписания этих документов будет уже около 30 таких соглашений с партнерами.

"Мы ставили себе задачу, чтобы это были разные страны – и не только страны НАТО. Но все – одинаково готовые помогать нам в защите общих ценностей. И это будет", – заверил Зеленский.

11 июля Украина заключила договор о безопасности с Румынией: договорились о системе Patriot и укреплении безопасности в Черном море.

18 июля было подписано соглашение со Словенией. В целом Украина подписала уже 25 двусторонних договоров о безопасности.

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