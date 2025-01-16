Не только Стармер. В Киев прибыл министр обороны Италии

Украина и Италия обсуждали возможность покупки систем и боеприпасов ПВО благодаря замороженным активам России

Гвидо Крозетто (слева) на фото Минобороны Италии

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прибыл в Киев, где проведет ряд официальных встреч. О визите сообщили в самом оборонном ведомстве.

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Других деталей пока не сообщается.

Ранее, 9 января, президент Владимир Зеленский прибыл в Италию и встретился с премьер-министром страны Джорджей Мелони. Среди прочего, политики обсуждали помощь в защите украинских людей, городов и сел от российских ударов, таких как нанесенный накануне по Запорожью.

Уже 11 января в Украину прибыла делегация Агентства по оборонной промышленности Минобороны Италии. Среди прочего, на официальной встрече обсуждалась возможность использования доходов от замороженных российских активов, в частности для покупки систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним.

Кроме итальянского министра обороны, утром 16 января в Киев с первым визитом в должности прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В сентябре 2024 года министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в ближайшее время Рим передаст Украине вторую батарею противовоздушной обороны SAMP-T.