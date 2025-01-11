Украина хочет покупать ПВО в Италии за счет доходов от замороженных активов России
Украина и Италия обсудили возможность использования доходов от замороженных российских активов, в частности для покупки систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним. Об этом сообщило украинское Министерство обороны.
Заместитель председателя ведомства, бригадный генерал Анатолий Клочко провел переговоры с делегацией Агентства по оборонной промышленности Минобороны Италии.
"Мы заинтересованы, среди прочего, в боеприпасах разного калибра и системах противовоздушной обороны. Однако следует понимать стоимость и сроки, в течение которых они могут быть поставлены для Сил обороны Украины", – заявил украинский военный.
Клочко, представители Министерства стратегических отраслей промышленности и Генерального штаба ВСУ ознакомились с продукцией оборонных компаний Италии. Представитель итальянского Агентства Марчелло Меле представил ключевые направления работы своего ведомства и ознакомил с механизмами потенциального сотрудничества.
Делегация из Италии заявила о готовности их государства участвовать в корректном распределении бюджета Европейского союза, в том числе для использования всех возможностей украинской промышленности.
В целом стороны договорились продолжить работу по воплощению идей по созданию совместных промышленных проектов.
- В сентябре 2024 года министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в ближайшее время Рим передаст Украине вторую батарею противовоздушной обороны SAMP-T.
- В январе 2025-го президент Зеленский прибыл в Италию и встретился с премьером страны Мэлони. В частности, политики обсудили помощь в защите украинских людей и городов и сел от российских ударов, таких как нанесенный накануне по Запорожью.