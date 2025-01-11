Україна хоче купувати ППО в Італії коштом доходів з заморожених активів Росії

Система протиповітряної оборони SAMP-T (Ілюстративне фото: EPA)

Україна та Італія обговорили можливість використання доходів від заморожених російських активів, зокрема, для купівлі систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них. Про це повідомило українське Міністерство оборони.

Заступник голови відомства, бригадний генерал Анатолій Клочко провів переговори з делегацією Агенції з питань оборонної промисловості Міноборони Італії.

"Ми зацікавлені, серед іншого, у боєприпасах різного калібру та системах протиповітряної оборони. Проте варто розуміти вартість та терміни, протягом яких вони можуть бути поставлені для Сил оборони України", – заявив український військовий.

Також Клочко, представники Міністерства стратегічних галузей промисловості та Генерального штабу ЗСУ ознайомилися із продукцією оборонних компаній Італії. Представник італійської Агенції Марчелло Меле презентував ключові напрями роботи свого відомства та ознайомив з механізмами потенційної співпраці.

Делегація з Італії заявила про готовність їхньої держави брати участь у коректному розподілі бюджету Європейського союзу, зокрема для використання всіх спроможностей української промисловості.

Загалом сторони домовилися продовжити роботу для втілення ідей зі створення спільних промислових проєктів.