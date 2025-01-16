Украина будет ежегодно получать от Британии минимум $3,6 млрд военной помощи

Страны подготовили решение о передаче еще $3 млрд от замороженных российских активов

Владимир Зеленский и Кир Стармер (Иллюстративное фото с 2024 года: EPA)

Украина и Британия договорились о минимум $3,6 млрд ежегодной военной помощи для Киева. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером .

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Такая ежегодная помощь будет держать "столько, сколько это потребуется", заявил украинский лидер.

Также он сообщил, что страны подготовили решение о передаче еще $3 млрд от замороженных российских активов.

В 2025 году Украина должна выйти на $6,6 млрд военной помощи от Британии.

Также во время мероприятия премьер Великобритании объявил о передаче Украине 150 единиц артиллерии производства его страны, а также новой мобильной системы противовоздушной обороны.

Накануне утром 16 января британский премьер прибыл в Киев с первым официальным визитом во время пребывания на этом посту.

В ходе встречи Зеленский и Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве между странами. Документ предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.