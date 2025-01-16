Украина будет ежегодно получать от Британии минимум $3,6 млрд военной помощи
Украина и Британия договорились о минимум $3,6 млрд ежегодной военной помощи для Киева. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером .
Такая ежегодная помощь будет держать "столько, сколько это потребуется", заявил украинский лидер.
Также он сообщил, что страны подготовили решение о передаче еще $3 млрд от замороженных российских активов.
В 2025 году Украина должна выйти на $6,6 млрд военной помощи от Британии.
Также во время мероприятия премьер Великобритании объявил о передаче Украине 150 единиц артиллерии производства его страны, а также новой мобильной системы противовоздушной обороны.
- Накануне утром 16 января британский премьер прибыл в Киев с первым официальным визитом во время пребывания на этом посту.
- В ходе встречи Зеленский и Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве между странами. Документ предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.