Украина будет ежегодно получать от Британии минимум $3,6 млрд военной помощи
Владимир Зеленский и Кир Стармер (Иллюстративное фото с 2024 года: EPA)

Украина и Британия договорились о минимум $3,6 млрд ежегодной военной помощи для Киева. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером .

Такая ежегодная помощь будет держать "столько, сколько это потребуется", заявил украинский лидер.

Также он сообщил, что страны подготовили решение о передаче еще $3 млрд от замороженных российских активов.

В 2025 году Украина должна выйти на $6,6 млрд военной помощи от Британии.

Также во время мероприятия премьер Великобритании объявил о передаче Украине 150 единиц артиллерии производства его страны, а также новой мобильной системы противовоздушной обороны.

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