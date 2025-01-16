Великобритания передает Украине 150 единиц артиллерии и новую мобильную систему ПВО
Кир Стармер (Фото: TOLGA AKMEN / EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о передаче Украине артиллерии британского производства, а также новой мобильной системы противовоздушной обороны. Его слова на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским передает агентство "Интерфакс-Украина".

Речь идет о передаче 150 единиц артиллерии, произведенной в Британии.

Также Лондон поставит новую мобильную систему ПВО, производство которой профинансировано совместно с Данией.

Кроме этого, он сообщил о дальнейших планах подготовки украинских военных совместно с союзниками.

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