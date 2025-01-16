Великобритания передает Украине 150 единиц артиллерии и новую мобильную систему ПВО

Стармер сообщил о дальнейших планах подготовки украинских военных совместно с союзниками

Кир Стармер (Фото: TOLGA AKMEN / EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о передаче Украине артиллерии британского производства, а также новой мобильной системы противовоздушной обороны. Его слова на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским передает агентство "Интерфакс-Украина".

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Речь идет о передаче 150 единиц артиллерии, произведенной в Британии.

Также Лондон поставит новую мобильную систему ПВО, производство которой профинансировано совместно с Данией.

Кроме этого, он сообщил о дальнейших планах подготовки украинских военных совместно с союзниками.

Накануне, утром 16 января, британский премьер прибыл в Киев с первым официальным визитом во время пребывания на этом посту. С поезда его встречал посол Украины в Британии Залужный.

Впоследствии Зеленский и Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве между странами. Документ предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.