Україна кожен рік отримуватиме від Британії щонайменше $3,6 млрд військової допомоги

Країни підготували рішення про передання ще $3 млрд від заморожених російських активів

Володимир Зеленський та Кір Стармер (Ілюстративне фото з 2024 року: EPA)

Україна та Британія домовилися про щонайменше $3,6 млрд щорічної військової допомоги для Києва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з британським прем'єром Кіром Стармером.

Така щорічна допомога триматиме "стільки, скільки це буде потрібно", заявив український лідер.

Також він повідомив, що країни підготували рішення про передання ще $3 млрд від заморожених російських активів.

Загалом, у 2025 році Україна має вийти на $6,6 млрд військової допомоги від Британії.

Також під час заходу прем'єр Британії оголосив про передання Україні 150 одиниць артилерії виробництва його країни, а також нової мобільної системи протиповітряної оборони.

Напередодні, вранці 16 січня, британський прем'єр прибув до Києва з першим офіційним візитом під час перебування на цій посаді.

Під час зустрічі Зеленський та Стармер підписали угоду про 100-річне партнерство між країнами. Документ передбачає подальшу військову допомогу Києву.