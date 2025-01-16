Зеленський: Договір із Британією передбачає створення спільних флотилій
Президент Володимир Зеленський повідомив, що нова сторічна угода між Україною та Великою Британією передбачає створення спеціальних спільних флотилій. Про це він розповів під час спільної пресконференції з британським прем'єром Кіром Стармером.
"Разом ми посилюємо безпеку мореплавства в Чорному й Азовському морях. Угодою передбачено створення спеціальних спільних флотилій", – розповів Зеленський.
Офіс президента зазначив, що документ закріпив партнерство у сфері морської безпеки та створення спеціальних спільних флотилій, зокрема, для зміцнення безпеки в Балтійському, Чорному й Азовському морях.
В опублікованому на сайті ОП тексті угоди є стаття про побудову такого партнерства.
У договорі зазначається, що, аби відновити свободу судноплавства, Україна та Британія будуть докладати зусиль задля усунення довгострокових системних загроз і викликів морській безпеці.
- Напередодні, вранці 16 січня, британський прем'єр прибув до Києва з першим офіційним візитом під час перебування на цій посаді.
- Під час зустрічі Зеленський і Стармер підписали угоду про 100-річне партнерство між країнами. Документ передбачає подальшу військову допомогу Києву.
- Україна та Британія домовилися про щонайменше $3,6 млрд щорічної військової допомоги для Києва. Також країни підготували рішення про передання ще $3 млрд від заморожених російських активів у 2025 році. Окрім цього, Лондон передасть 150 одиниць артилерії та нову мобільну систему ППО.