Зеленський: Договір із Британією передбачає створення спільних флотилій

Документ закріпив партнерство у сфері морської безпеки та створення флотилій, зокрема, для зміцнення безпеки в Балтійському, Чорному й Азовському морях

Кір Стармер і Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що нова сторічна угода між Україною та Великою Британією передбачає створення спеціальних спільних флотилій. Про це він розповів під час спільної пресконференції з британським прем'єром Кіром Стармером.

"Разом ми посилюємо безпеку мореплавства в Чорному й Азовському морях. Угодою передбачено створення спеціальних спільних флотилій", – розповів Зеленський.

Офіс президента зазначив, що документ закріпив партнерство у сфері морської безпеки та створення спеціальних спільних флотилій, зокрема, для зміцнення безпеки в Балтійському, Чорному й Азовському морях.

В опублікованому на сайті ОП тексті угоди є стаття про побудову такого партнерства.

У договорі зазначається, що, аби відновити свободу судноплавства, Україна та Британія будуть докладати зусиль задля усунення довгострокових системних загроз і викликів морській безпеці.