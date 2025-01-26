Axios: Трамп снял ограничения на поставку 2000-фунтовых авиабомб Израилю

В Израиль доставят хранившиеся на складах в США 1800 бомб MK-84, сообщило издание

Дональд Трамп (Фото: Bizuayehu Tesfaye/EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону возобновить поставки Израилю 2000-фунтовых бомб. Об этом сообщило Axios со ссылкой на троих неназванных израильских чиновников.

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В мае 2024 года тогдашний президент США Джо Байден запретил поставлять Израилю 2000-фунтовые бомбы. Это решение спровоцировало один из крупнейших кризисов, с которыми столкнулись отношения США и Израиля за время 15-месячной войны в секторе Газа.

Правительство Израиля получило сообщение от Пентагона о снятии ограничения в пятницу, 24 января, сообщил один из чиновников. Вероятно, в ближайшие дни в Израиль доставят 1800 бомб MK-84, хранившихся на складах в США.

"Многие вещи, которые были заказаны и оплачены Израилем, но не отправлены Байденом, сейчас в пути", — написал 25 января Трамп в социальной сети Truth Social, не раскрывая деталей.

В материале говорится, что запрет, введенный Байденом для выражения протеста против израильского вторжения в Рафах, стал скорее политическим символом, чем военным вопросом.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху использовал это для мобилизации республиканцев против 46-го президента США. Администрация Байдена выражала обеспокоенность, что использование 2000-фунтовых бомб в густонаселенных районах может повлечь за собой значительные жертвы среди гражданского населения.

Нетаньяху и его сторонники как в Израиле, так и в США, использовали это решение, чтобы ложно утверждать об "эмбарго на оружие" со стороны США. В то же время это решение Байдена подверглось критике со стороны еврейской общины в США, которая в основном поддерживает Демократическую партию, утверждают журналисты.