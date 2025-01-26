Трамп предлагает арабским странам забрать палестинцев из Сектора Газа – "навести порядок"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп считает, что Иордания, Египет и другие арабские страны могли бы принять больше палестинских беженцев из Сектора Газа. Таким образом, по его мнению, можно "навести порядок" в регионе, передает Associated Press.

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"Я хотел бы, чтобы Египет принял этих людей. Иордания уже приняла многих палестинских беженцев, и это заслуживает похвалы. Речь, возможно, о 1,5 миллионе человек. Мы просто наведем порядок и скажем: "Знаете, все это уже позади" , – сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что уже обсуждал этот вопрос с королем Иордании Абдаллой II во время телефонного разговора, а 26 января намерен провести разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

По словам президента США, Сектор Газы – это "руины", ситуация там критическая: "Почти все уничтожено, и люди там умирают".

15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников. Об этом заявил Трамп и подтвердил Байден.

Впоследствии пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что ХАМАС передал список заложников, которые должны быть освобождены 19 января согласно соглашению.

25 января ХАМАС передал Красному Кресту четырех израильских женщин, которые были заложницами. Это военные Карина Ариев, Даниэла Гильбоа, Наам Леви и Лира Эльбаг.