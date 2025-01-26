Трамп предлагает арабским странам забрать палестинцев из Сектора Газа – "навести порядок"
Дональд Трамп (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп считает, что Иордания, Египет и другие арабские страны могли бы принять больше палестинских беженцев из Сектора Газа. Таким образом, по его мнению, можно "навести порядок" в регионе, передает Associated Press.

"Я хотел бы, чтобы Египет принял этих людей. Иордания уже приняла многих палестинских беженцев, и это заслуживает похвалы. Речь, возможно, о 1,5 миллионе человек. Мы просто наведем порядок и скажем: "Знаете, все это уже позади" , – сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что уже обсуждал этот вопрос с королем Иордании Абдаллой II во время телефонного разговора, а 26 января намерен провести разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

По словам президента США, Сектор Газы – это "руины", ситуация там критическая: "Почти все уничтожено, и люди там умирают".

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