Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников. Об этом заявил и Трамп

Трамп заявил, что на Ближнем Востоке удалось добиться соглашения об освобождении всех заложников

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Израиль и террористическая палестинская группировка ХАМАС якобы заключили соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников, пишут Reuters, CNN и Times of Israel. Это подтвердил и избранный президент США Дональд Трамп в Truth Social.

"У нас есть соглашение по заложникам на Ближнем Востоке. Они будут освобождены в ближайшее время. Спасибо!" – написал Трамп.

По информации журналистов, соглашение предусматривает шестинедельный период временного прекращения огня, в рамках которого Израиль будет постепенно выводить свои войска из сектора Газа, а ХАМАС освободит заложников. В обмен на это Израиль освободит находящихся в его плену палестинцев.