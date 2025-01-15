Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников. Об этом заявил и Трамп
Израиль и террористическая палестинская группировка ХАМАС якобы заключили соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников, пишут Reuters, CNN и Times of Israel. Это подтвердил и избранный президент США Дональд Трамп в Truth Social.
"У нас есть соглашение по заложникам на Ближнем Востоке. Они будут освобождены в ближайшее время. Спасибо!" – написал Трамп.
По информации журналистов, соглашение предусматривает шестинедельный период временного прекращения огня, в рамках которого Израиль будет постепенно выводить свои войска из сектора Газа, а ХАМАС освободит заложников. В обмен на это Израиль освободит находящихся в его плену палестинцев.
- 26 ноября 2024 года стало известно, что Израиль и Хезболла договорились о прекращении огня. Израильский премьер-министр назвал три причины.
- 27 ноября будущий советник Трампа Майкл Уолтц заявил, что перемирие на Ближнем Востоке стало возможным благодаря Трампу.
- В тот же день Agence France-Presse писало, что ХАМАС готов к перемирию с Израилем.