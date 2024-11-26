Израиль и Хезболла договорились о прекращении огня – Нетаньяху назвал три причины
Кабинет национальной безопасности Израиля официально одобрил прекращение огня с ливанской группировкой Хезболла, сообщает The Times of Israel со ссылкой на офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
"Израиль ценит вклад США в этот процесс и оставляет за собой право действовать против любой угрозы его безопасности", – отметили в Офисе.
Против прекращения огня был только один из 11 членов Кабинета – министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, принадлежащий к праворадикальным политическим силам.
Ранее премьер Нетаньяху обратился к израильтянам о необходимости прекращения огня с Хезболлой. Он озвучил три главные причины: во-первых, необходимо сосредоточиться на иранской угрозе, во-вторых, дать передышку израильским силам и пополняющим запасы, а в-третьих, "разделить фронты" и изолировать палестинскую группировку ХАМАС от помощи Хезболлы.
Последнее, считает политик, позволит усилить давление на ХАМАС и поможет в освобождении израильских заложников.
Также Нетаньяху сообщил, что Израиль ответит силой на любое нарушение прекращения огня.
Тем временем президент США Джо Байден подтвердил, что и Израиль, и Ливан уже приняли предложение Штатов о прекращении огня.
"Это призвано быть постоянным прекращением боевых действий", – отметил он.
Американский лидер сообщил, что только что закончил телефонные переговоры с Нетаньяху и премьером Ливана Наджиб Микати: оба политика подтвердили, что их правительства приняли соглашение, а Ливан якобы получил согласие от Хезболлы. Также Байден поблагодарил французского президента Эмманюэля Макрона за участие в помощи в заключении соглашения.
Президент США сообщил, что перемирие начнется 27 ноября в 4:00 по местному времени (такое же, как в Киеве).
Между тем катарское медиа Aljazeera со ссылкой на MTV Lebanon News пишет, что сразу после объявления Байдена Израиль нанес авиаудары по Бейруту – целью атак была квартира в одном из столичных районов.
- 28 сентября армия Израиля заявила о ликвидации лидера Хезболлы Хасана Насраллы в результате удара по Бейруту. Президент США назвал это "актом справедливости".
- Поздним вечером 3 октября Израиль ударил по подземному бункеру, где могли собираться чиновники Хезболлы. 8 октября Нетаньяху заявил, что его страна ликвидировала нового лидера группировки Хезболла Хашима Сафи ад-Дина.
- 29 октября новым лидером Хезболлы стал Наим Касем, тогдашний министр обороны Израиля отметил, что это "ненадолго".