Байден считает возмутительной выдачу ордеров Гааги на арест Нетаньяху и Галанта

"Мы всегда будем поддерживать Израиль против угроз его безопасности", – заявил президент США

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Действующий президент США Джо Байден назвал "возмутительной" выдачу ордеров Международного уголовного суда на арест израильских политиков Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта и отметил, что Израиль и ХАМАС не равнозначны. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Белого дома.

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"Выдача МУС ордеров на арест израильских лидеров возмутительна. Позвольте мне еще раз прояснить: что бы ни имел в виду МУС, нет равнозначности – ни одной – между Израилем и ХАМАС. Мы всегда будем поддерживать Израиль против угроз его безопасности", – заявил Байден.

Ранее Байден уже делал подобные заявления, когда в мае главный прокурор МУС Карим Хан обращался за ордерами на арест для политиков Израиля и глав ХАМАС. Американский президент назвал такое ходатайство "возмутительным", а впоследствии заявил, что Израиль не совершает геноцид в секторе Газа, как об этом утверждает Хан.

Накануне, 21 ноября, МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галанта. Также суд выдал ордер на арест для главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа, о ликвидации которого израильская армия заявляла в августе.

Нетаньяху и Галанта подозревают в следующем: использование голода как метода войны, убийства, преследования и другие бесчеловечные действия. МУС заявил, что оба из них несут ответственность за военное преступление нападения на гражданское население как соисполнители и гражданские руководители.