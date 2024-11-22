Байден считает возмутительной выдачу ордеров Гааги на арест Нетаньяху и Галанта
Действующий президент США Джо Байден назвал "возмутительной" выдачу ордеров Международного уголовного суда на арест израильских политиков Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта и отметил, что Израиль и ХАМАС не равнозначны. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Белого дома.
"Выдача МУС ордеров на арест израильских лидеров возмутительна. Позвольте мне еще раз прояснить: что бы ни имел в виду МУС, нет равнозначности – ни одной – между Израилем и ХАМАС. Мы всегда будем поддерживать Израиль против угроз его безопасности", – заявил Байден.
Ранее Байден уже делал подобные заявления, когда в мае главный прокурор МУС Карим Хан обращался за ордерами на арест для политиков Израиля и глав ХАМАС. Американский президент назвал такое ходатайство "возмутительным", а впоследствии заявил, что Израиль не совершает геноцид в секторе Газа, как об этом утверждает Хан.
Накануне, 21 ноября, МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галанта. Также суд выдал ордер на арест для главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа, о ликвидации которого израильская армия заявляла в августе.
Нетаньяху и Галанта подозревают в следующем: использование голода как метода войны, убийства, преследования и другие бесчеловечные действия. МУС заявил, что оба из них несут ответственность за военное преступление нападения на гражданское население как соисполнители и гражданские руководители.
- Суд рассматривает военную операцию Израиля в секторе Газа, начавшуюся после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 – попали в плен боевиков.
- Министерство здравоохранения сектора Газа в мае 2024-го сообщало о более чем 35 000 погибших в результате военной операции Израиля. Следует учитывать, что это ведомство подконтрольно ХАМАСу. В то же время ООН также опирается на эти данные, однако идентифицированы лишь около 24 000 тел, передавало слова спикера Фархана Хака Reuters.
- Во время войны в Газе Израиль систематически атакуют Хезболла и хуситы, из-за чего есть жертвы и разрушения. Израиль наносит ответные удары.