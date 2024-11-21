Боррель: Ордер МУС должны выполнять все. В Нидерландах уже заявили о готовности

В Нидерландах заявили, что готовы выполнить ордер МУС и ограничить контакты с израильским премьером

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Глава евродипломатии Жозеп Боррель отреагировал на ордер Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он отметил, что решения МУС обязательны для выполнения.

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"Это не политическое решение, это решение международного суда, и решения судов должны уважаться и выполняться", – заявил он.

Боррель отметил, что принял к сведению постановление МУС и подчеркнул, что все страны, которые ратифицировали Римский статут, "обязаны применить это судебное решение".

В Нидерландах уже отреагировали на постановление об аресте, передает NOS. Министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп заявил, что Нетаньяху готовы арестовать в случае появления в стране.

"Нидерланды выполняют Римский статут на 100 процентов", – заявил министр.

Также глава МИД Нидерландов отметил, что с израильским премьером и бывшим главой Минобороны Йоавом Галантом больше не будут устанавливать "несущественные контакты".

20 мая 2024 года главный прокурор МУС запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Президент США назвал "возмутительным" такое ходатайство.

21 ноября МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галанта.

Израиль в ответ обвинил МУС в "антисемитской ненависти" к стране и заявил, что суд выбрал сторону "террора и зла".