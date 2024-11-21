Боррель: Ордер МКС мають виконувати всі. У Нідерландах вже заявили про готовність
Жозеп Борель (Фото: EPA)

Глава євродипломатії Жозеп Боррель відреагував на ордер Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Він зазначив, що рішення МКС є обов'язковими для виконання.

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"Це не політичне рішення, це рішення міжнародного суду, і рішення судів мають поважатися та виконуватися", – заявив він.

Боррель зазначив, що взяв до відома постанову МКС і наголосив, що всі країни, які ратифікували Римський статут, "зобов'язані застосувати це судове рішення".

У Нідерландах вже відреагували на ухвалу про арешт, передає NOS. Міністр закордонних справ країни Каспар Велдкамп заявив, що Нетаньягу готові заарештувати у разі появи в країні.

"Нідерланди виконують Римський статут на 100 відсотків", – заявив міністр.

Також глава МЗС Нідерландів зазначив, що з ізраїльським прем'єром та колишнім головою Міноборони Йоавом Галантом більше не встановлюватимуть "несуттєві контакти".

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