Боррель: Ордер МКС мають виконувати всі. У Нідерландах вже заявили про готовність
Глава євродипломатії Жозеп Боррель відреагував на ордер Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Він зазначив, що рішення МКС є обов'язковими для виконання.
"Це не політичне рішення, це рішення міжнародного суду, і рішення судів мають поважатися та виконуватися", – заявив він.
Боррель зазначив, що взяв до відома постанову МКС і наголосив, що всі країни, які ратифікували Римський статут, "зобов'язані застосувати це судове рішення".
У Нідерландах вже відреагували на ухвалу про арешт, передає NOS. Міністр закордонних справ країни Каспар Велдкамп заявив, що Нетаньягу готові заарештувати у разі появи в країні.
"Нідерланди виконують Римський статут на 100 відсотків", – заявив міністр.
Також глава МЗС Нідерландів зазначив, що з ізраїльським прем'єром та колишнім головою Міноборони Йоавом Галантом більше не встановлюватимуть "несуттєві контакти".
- 20 травня 2024 року головний прокурор МКС запросив ордери на арешт прем'єра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.
- 21 листопада МКС видав ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньягу та ексміністра оборони Галанта.
- Ізраїль у відповідь звинуватив МКС у "антисемітській ненависті" до країни та заявив, що суд обрав бік "терору та зла".