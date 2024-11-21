Боррель: Ордер МКС мають виконувати всі. У Нідерландах вже заявили про готовність

У Нідерландах заявили, що готові виконати ордер МКС та обмежити контакти з ізраїльським прем'єром

Жозеп Борель (Фото: EPA)

Глава євродипломатії Жозеп Боррель відреагував на ордер Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Він зазначив, що рішення МКС є обов'язковими для виконання.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Це не політичне рішення, це рішення міжнародного суду, і рішення судів мають поважатися та виконуватися", – заявив він.

Боррель зазначив, що взяв до відома постанову МКС і наголосив, що всі країни, які ратифікували Римський статут, "зобов'язані застосувати це судове рішення".

У Нідерландах вже відреагували на ухвалу про арешт, передає NOS. Міністр закордонних справ країни Каспар Велдкамп заявив, що Нетаньягу готові заарештувати у разі появи в країні.

"Нідерланди виконують Римський статут на 100 відсотків", – заявив міністр.

Також глава МЗС Нідерландів зазначив, що з ізраїльським прем'єром та колишнім головою Міноборони Йоавом Галантом більше не встановлюватимуть "несуттєві контакти".

20 травня 2024 року головний прокурор МКС запросив ордери на арешт прем'єра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.

21 листопада МКС видав ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньягу та ексміністра оборони Галанта.

Ізраїль у відповідь звинуватив МКС у "антисемітській ненависті" до країни та заявив, що суд обрав бік "терору та зла".