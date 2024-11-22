Байден вважає обурливим видання ордерів Гааги на арешт Нетаньягу та Галанта

"Ми завжди будемо підтримувати Ізраїль проти загроз його безпеці", – заявив президент США

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash / EPA)

Чинний президент США Джо Байден назвав "обурливим" видання ордерів Міжнародного кримінального суду на арешт ізраїльських політиків Біньяміна Нетаньягу та Йоава Галанта й зазначив, що Ізраїль та ХАМАС не є рівнозначними. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Білого дому.

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"Видання МКС ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливим. Дозвольте мені ще раз прояснити: що б не мав на увазі МКС, немає рівнозначності – жодної – між Ізраїлем і ХАМАС. Ми завжди будемо підтримувати Ізраїль проти загроз його безпеці", – заявив Байден.

Раніше Байден уже робив подібні заяви, коли у травні головний прокурор МКС Карім Хан звертався по ордери на арешт для політиків Ізраїлю та очільників ХАМАС. Американський президент назвав таке клопотання "обурливим", а згодом заявив, що Ізраїль не чинить геноцид у секторі Гази, як про це стверджує Хан.

Напередодні, 21 листопада, МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу та ексміністра оборони Галанта. Також суд видав ордер на арешт для очільника військового крила ХАМАСу Мухаммеда Дейфа, про ліквідацію якого ізраїльська армія заявляла у серпні.

Нетаньягу та Галанта підозрюють у наступному: використання голоду як методу війни, вбивства, переслідування та інші нелюдські дії. МКС заявив, що обидва з них несуть відповідальність за воєнний злочин нападу на цивільне населення як співвиконавці та як цивільні керівники.