Байден вважає обурливим видання ордерів Гааги на арешт Нетаньягу та Галанта
Чинний президент США Джо Байден назвав "обурливим" видання ордерів Міжнародного кримінального суду на арешт ізраїльських політиків Біньяміна Нетаньягу та Йоава Галанта й зазначив, що Ізраїль та ХАМАС не є рівнозначними. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Білого дому.
"Видання МКС ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливим. Дозвольте мені ще раз прояснити: що б не мав на увазі МКС, немає рівнозначності – жодної – між Ізраїлем і ХАМАС. Ми завжди будемо підтримувати Ізраїль проти загроз його безпеці", – заявив Байден.
Раніше Байден уже робив подібні заяви, коли у травні головний прокурор МКС Карім Хан звертався по ордери на арешт для політиків Ізраїлю та очільників ХАМАС. Американський президент назвав таке клопотання "обурливим", а згодом заявив, що Ізраїль не чинить геноцид у секторі Гази, як про це стверджує Хан.
Напередодні, 21 листопада, МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу та ексміністра оборони Галанта. Також суд видав ордер на арешт для очільника військового крила ХАМАСу Мухаммеда Дейфа, про ліквідацію якого ізраїльська армія заявляла у серпні.
Нетаньягу та Галанта підозрюють у наступному: використання голоду як методу війни, вбивства, переслідування та інші нелюдські дії. МКС заявив, що обидва з них несуть відповідальність за воєнний злочин нападу на цивільне населення як співвиконавці та як цивільні керівники.
- Суд розглядає воєнну операцію Ізраїля у секторі Гази, що розпочалася після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 – потрапили до полону бойовиків.
- Міністерство охорони здоров'я Гази у травні 2024-го повідомляло про понад 35 000 загиблих унаслідок військової операції Ізраїлю. Слід враховувати, що це відомство підконтрольне ХАМАС. Водночас ООН також спирається на ці дані, проте ідентифікованими є лише близько 24 000 тіл, передавало слова речника Фархана Хака Reuters.
- Впродовж війни у Газі Ізраїль систематично атакують Хезболла та хусити, через що є жертви та руйнування. Ізраїль завдає ударів у відповідь.