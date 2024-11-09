Гаага буде розслідувати можливі сексуальні домагання прокурора Хана – Reuters
Керівний орган Міжнародного кримінального суду розпочне зовнішнє розслідування щодо головного прокурора інституції Каріма Хана за ймовірні сексуальні домагання, стверджує агенція Reuters з посиланням на два анонімних джерела, знайомих із цим питанням.
Медіа ознайомилося з внутрішнім документом МКС без дати та підпису, що був розповсюджений серед країн-членів персоналом інституції: у тексті закликають Хана тимчасово відмовитися від своєї ролі у постійному суді з воєнних злочинів у Гаазі.
Офіс Хана переадресував запитання журналістів до його адвоката, дзвінки та запити ЗМІ до юристів залишилися без відповіді.
Посадовець заперечував звинувачення у неправомірній поведінці, про які керівному органу МКС було повідомлено минулого місяця. Тоді Хан звернувся до власної інституції внутрішнього контролю суду з проханням розслідувати ці звинувачення.
Співбесідник Reuters заявив, що зовнішнє розслідування було погоджено на зустрічі основної групи керівного органу суду, Асамблеї держав-учасниць, 7 листопада.
Наразі судді МКС розглядають запит Хана, поданий у травні, щодо ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галланта й очільників угрупування ХАМАС. Сам прокурор заявив, що звинувачення у неправомірній поведінці збіглися з кампанією дезінформації проти його офісу.
У внутрішньому документі суду, розповсюдженому для обговорення, стверджувалося, що внутрішній орган МКС з оцінки питань поведінки мав розпочати офіційне розслідування звинувачень щодо Хана, як тільки про них вперше повідомили.
Джерело медіа заявило, що ймовірна жертва у цій справі не вірить у незалежність внутрішнього органу суду, новим головою якого є колишній співробітник Хана, оскільки були "злиті" подробиці звітів щодо можливої неправомірної поведінки прокурора.
Нинішній і майбутній керівник внутрішнього органу МКС не відповів на запит ЗМІ про коментар.
Внутрішній документ також показує, що на Хана посилюється тиск, аби він тимчасово пішов із посади й дозволив одному із заступників виконувати його обов'язки на час розслідування, зауважує Reuters.
"Прокурор повинен негайно піти у відставку, щоб відкрити шлях до незалежного розслідування", – йдеться в документі, проте не зрозуміло, чи керівний орган суду просив Хана зробити це, додає агенція.
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- У самій Монголії згодом пояснили: не заарештували Путіна, бо залежать від сусідів у нафтопродуктах та електроенергії. Натомість у МКС заявили, що Монголія порушила статут суду.