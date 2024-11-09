Гаага буде розслідувати можливі сексуальні домагання прокурора Хана – Reuters

Суд розглядає запит Хана щодо ордерів на арешт лідерів Ізраїлю та очільників угрупування ХАМАС. Чиновник пов'язував звинувачення з кампанією дезінформації

Карім Хан (Фото: EPA)

Керівний орган Міжнародного кримінального суду розпочне зовнішнє розслідування щодо головного прокурора інституції Каріма Хана за ймовірні сексуальні домагання, стверджує агенція Reuters з посиланням на два анонімних джерела, знайомих із цим питанням.

Медіа ознайомилося з внутрішнім документом МКС без дати та підпису, що був розповсюджений серед країн-членів персоналом інституції: у тексті закликають Хана тимчасово відмовитися від своєї ролі у постійному суді з воєнних злочинів у Гаазі.

Офіс Хана переадресував запитання журналістів до його адвоката, дзвінки та запити ЗМІ до юристів залишилися без відповіді.

Посадовець заперечував звинувачення у неправомірній поведінці, про які керівному органу МКС було повідомлено минулого місяця. Тоді Хан звернувся до власної інституції внутрішнього контролю суду з проханням розслідувати ці звинувачення.

Співбесідник Reuters заявив, що зовнішнє розслідування було погоджено на зустрічі основної групи керівного органу суду, Асамблеї держав-учасниць, 7 листопада.

Наразі судді МКС розглядають запит Хана, поданий у травні, щодо ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галланта й очільників угрупування ХАМАС. Сам прокурор заявив, що звинувачення у неправомірній поведінці збіглися з кампанією дезінформації проти його офісу.

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У внутрішньому документі суду, розповсюдженому для обговорення, стверджувалося, що внутрішній орган МКС з оцінки питань поведінки мав розпочати офіційне розслідування звинувачень щодо Хана, як тільки про них вперше повідомили.

Джерело медіа заявило, що ймовірна жертва у цій справі не вірить у незалежність внутрішнього органу суду, новим головою якого є колишній співробітник Хана, оскільки були "злиті" подробиці звітів щодо можливої неправомірної поведінки прокурора.

Нинішній і майбутній керівник внутрішнього органу МКС не відповів на запит ЗМІ про коментар.

Внутрішній документ також показує, що на Хана посилюється тиск, аби він тимчасово пішов із посади й дозволив одному із заступників виконувати його обов'язки на час розслідування, зауважує Reuters.

"Прокурор повинен негайно піти у відставку, щоб відкрити шлях до незалежного розслідування", – йдеться в документі, проте не зрозуміло, чи керівний орган суду просив Хана зробити це, додає агенція.