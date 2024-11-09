Гаага будет расследовать возможные сексуальные домогательства прокурора Хана – Reuters

Суд рассматривает запрос Хана по поводу ордеров на арест лидеров Израиля и руководителей ХАМАС. Чиновник связывал обвинения с кампанией дезинформации

Карим Хан (Фото: EPA)

Руководящий орган Международного уголовного суда начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора института Карима Хана за вероятные сексуальные домогательства, утверждает агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с этим вопросом.

Медиа ознакомилось с внутренним документом МУС без даты и подписи, распространенном среди стран-членов персоналом института: в тексте призывают Хана временно отказаться от своей роли в постоянном суде по военным преступлениям в Гааге.

Офис Хана переадресовал вопросы журналистов его адвокату, звонки и запросы СМИ к юристам остались без ответа.

Чиновник отрицал обвинения в неправомерном поведении, о которых руководящему органу МУС было доложено в прошлом месяце. Тогда Хан обратился к собственному институту внутреннего контроля суда с просьбой расследовать эти обвинения.

Собеседник Reuters заявил, что внешнее расследование было согласовано на встрече основной группы руководящего органа суда, Ассамблеи государств-участников, 7 ноября.

В настоящее время судьи МУС рассматривают поданный в мае запрос Хана относительно ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта и руководителей группировки ХАМАС. Сам прокурор заявил, что обвинения в неправомерном поведении совпали с кампанией по дезинформации против его офиса.

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Во внутреннем документе суда, распространенном для обсуждения, утверждалось, что внутренний орган МУС по оценке вопросов поведения должен был начать официальное расследование обвинений в отношении Хана, как только о них впервые сообщили.

Источник медиа заявил, что вероятная жертва по этому делу не верит в независимость внутреннего органа суда, новым главой которого является бывший сотрудник Хана, поскольку были "слиты" подробности отчетов о возможном неправомерном поведении прокурора.

Нынешний и будущий руководитель внутреннего органа МУС не ответил на запрос СМИ по поводу комментария.

Внутренний документ также показывает, что на Хана усиливается давление, чтобы он временно ушел с должности и разрешил одному из заместителей выполнять его обязанности на время расследования, отмечает Reuters.

"Прокурор должен немедленно уйти в отставку, чтобы открыть путь к независимому расследованию", – говорится в документе, однако непонятно, руководящий ли орган суда просил Хана сделать это, добавляет агентство.