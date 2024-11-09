Гаага будет расследовать возможные сексуальные домогательства прокурора Хана – Reuters
Руководящий орган Международного уголовного суда начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора института Карима Хана за вероятные сексуальные домогательства, утверждает агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с этим вопросом.
Медиа ознакомилось с внутренним документом МУС без даты и подписи, распространенном среди стран-членов персоналом института: в тексте призывают Хана временно отказаться от своей роли в постоянном суде по военным преступлениям в Гааге.
Офис Хана переадресовал вопросы журналистов его адвокату, звонки и запросы СМИ к юристам остались без ответа.
Чиновник отрицал обвинения в неправомерном поведении, о которых руководящему органу МУС было доложено в прошлом месяце. Тогда Хан обратился к собственному институту внутреннего контроля суда с просьбой расследовать эти обвинения.
Собеседник Reuters заявил, что внешнее расследование было согласовано на встрече основной группы руководящего органа суда, Ассамблеи государств-участников, 7 ноября.
В настоящее время судьи МУС рассматривают поданный в мае запрос Хана относительно ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта и руководителей группировки ХАМАС. Сам прокурор заявил, что обвинения в неправомерном поведении совпали с кампанией по дезинформации против его офиса.
Во внутреннем документе суда, распространенном для обсуждения, утверждалось, что внутренний орган МУС по оценке вопросов поведения должен был начать официальное расследование обвинений в отношении Хана, как только о них впервые сообщили.
Источник медиа заявил, что вероятная жертва по этому делу не верит в независимость внутреннего органа суда, новым главой которого является бывший сотрудник Хана, поскольку были "слиты" подробности отчетов о возможном неправомерном поведении прокурора.
Нынешний и будущий руководитель внутреннего органа МУС не ответил на запрос СМИ по поводу комментария.
Внутренний документ также показывает, что на Хана усиливается давление, чтобы он временно ушел с должности и разрешил одному из заместителей выполнять его обязанности на время расследования, отмечает Reuters.
"Прокурор должен немедленно уйти в отставку, чтобы открыть путь к независимому расследованию", – говорится в документе, однако непонятно, руководящий ли орган суда просил Хана сделать это, добавляет агентство.
- 17 марта 2023 МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.
- 2 сентября Путин прибыл в Монголию, являющуюся членом МУС. Министерство иностранных дел и генпрокурор Украины призвали Монголию арестовать Путина и передать его суду.
- В самой Монголии впоследствии объяснили: не арестовали Путина, потому что зависят от соседей по нефтепродуктам и электроэнергии. Впоследствии в МУС заявили, что Монголия нарушила устав суда.