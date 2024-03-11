Международный уголовный суд в Гааге возглавила японка, выдавшая ордер на арест Путина

Россия в прошлом году объявила Томоко Аканэ в розыск

Томоко Аканэ (Фото: Х)

Международный уголовный суд в Гааге возглавила японская судья Томоко Аканэ, выдавшая в прошлом году ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе МУС.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Новоизбранная глава Международного уголовного суда заявила, что сделает все необходимое для содействия диалогу между органами суда, представителями защиты и потерпевших.

Кроме того, Аканэ пообещала укрепить диалог с государствами-участниками и странами, еще не ратифицировавшими Римский статут.

17 марта 2023 года Аканэ выдала ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

В России объявили выдачу ордера "противозаконным" и возбудили уголовные производства в отношении прокурора суда Карима Хана и трех судей.

Министерство внутренних дел РФ объявило Аканэ в розыск.

Читайте также: Россия пытается подорвать мандат Международного суда в Гааге – заявление четырех стран