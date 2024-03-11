Міжнародний кримінальний суд у Гаазі очолила японка, яка видала ордер на арешт Путіна

Томоко Акане (Фото: Х)

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі очолила японська суддя Томоко Акане, яка торік видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомили у пресслужбі МКС.

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Новообрана глава Міжнародного кримінального суду заявила, що зробить усе необхідне для сприяння діалогу між органами суду, представниками захисту та потерпілих.

Крім того, Акане пообіцяла зміцнити діалог з державами-учасницями та країнами, які ще не ратифікували Римський статут.

17 березня 2023 року Акане видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

У Росії оголосили видання ордера "протизаконним" та порушили кримінальні провадження стосовно прокурора суду Каріма Хана та трьох суддів.

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило Акане в розшук.

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