Міжнародний кримінальний суд у Гаазі очолила японка, яка видала ордер на арешт Путіна
Томоко Акане (Фото: Х)

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі очолила японська суддя Томоко Акане, яка торік видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомили у пресслужбі МКС.

Новообрана глава Міжнародного кримінального суду заявила, що зробить усе необхідне для сприяння діалогу між органами суду, представниками захисту та потерпілих.

Крім того, Акане пообіцяла зміцнити діалог з державами-учасницями та країнами, які ще не ратифікували Римський статут.

17 березня 2023 року Акане видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

  • У Росії оголосили видання ордера "протизаконним" та порушили кримінальні провадження стосовно прокурора суду Каріма Хана та трьох суддів.
  • Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило Акане в розшук.

Читайте також: Росія намагається підірвати мандат Міжнародного суду в Гаазі – заява чотирьох країн

війнаволодимир путінгаагатомоко акане