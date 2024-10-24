Суд Гааги: Монголия — нарушительница Римского статута из-за отказа арестовывать Путина
Монголия нарушила положения Римского статута тем, что отказалась арестовывать российского диктатора Владимира Путина во время визита в страну. Тем самым она помешала Международному уголовному суду выполнять свои полномочия, заявила палата предварительного производства МУС.
"Ввиду серьезности отказа Монголии сотрудничать с Судом, палата сочла необходимым передать этот вопрос Ассамблее государств-участников", — сказано в заявлении.
Палата МУС подтвердила, что все страны, которые ратифицировали Римский статут, обязаны арестовывать и выдавать лиц независимо от их официального положения или гражданства. Личный иммунитет, в том числе президентский, не может быть оспорен в Международном суде. Кроме того, согласно статье 86 Римского статута, все государства-участники обязаны сотрудничать с МУС в полной мере.
Также палата напомнила, что функции МУС соответствуют общим интересам международного сообщества. А в юрисдикцию входят наиболее серьезные международные преступления, которые нарушают "основополагающее нормы международного права".
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