Суд Гааги: Монголия — нарушительница Римского статута из-за отказа арестовывать Путина

МУС напомнил, что страны-участницы Римского статута обязаны выполнять ордера на арест абсолютно всех, независимо от статуса

Владимир Путин (Фото: brics)

Монголия нарушила положения Римского статута тем, что отказалась арестовывать российского диктатора Владимира Путина во время визита в страну. Тем самым она помешала Международному уголовному суду выполнять свои полномочия, заявила палата предварительного производства МУС.

"Ввиду серьезности отказа Монголии сотрудничать с Судом, палата сочла необходимым передать этот вопрос Ассамблее государств-участников", — сказано в заявлении.

Палата МУС подтвердила, что все страны, которые ратифицировали Римский статут, обязаны арестовывать и выдавать лиц независимо от их официального положения или гражданства. Личный иммунитет, в том числе президентский, не может быть оспорен в Международном суде. Кроме того, согласно статье 86 Римского статута, все государства-участники обязаны сотрудничать с МУС в полной мере.

Также палата напомнила, что функции МУС соответствуют общим интересам международного сообщества. А в юрисдикцию входят наиболее серьезные международные преступления, которые нарушают "основополагающее нормы международного права".