Суд Гааги: Монголія — порушниця Римського статуту через відмову заарештовувати Путіна

МУС нагадав, що країни-учасниці Римського статуту зобов'язані виконувати ордери на арешт абсолютно всіх, незалежно від статусу

Володимир Путін (Фото: brics)

Монголія порушила положення Римського статуту тим, що відмовилася заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна під час візиту до країни. Тим самим вона завадила Міжнародному кримінальному суду виконувати свої повноваження, заявила палата попереднього провадження МКС.

"Зважаючи на серйозність відмови Монголії співпрацювати з Судом, палата вважала за необхідне передати це питання Асамблеї держав-учасниць", — йдеться у заяві.

Палата МКС підтвердила, що всі країни, які ратифікували Римський статут, зобов'язані заарештовувати та видавати осіб незалежно від їхнього офіційного статусу чи громадянства. Особистий імунітет, зокрема президентський, не може бути оскаржений у Міжнародному суді. Крім того, згідно зі статтею 86 Римського статуту, всі держави-учасниці зобов'язані співпрацювати з МКС повною мірою.

Також палата нагадала, що функції МКС відповідають спільним інтересам міжнародної спільноти. А до юрисдикції входять найбільш серйозні міжнародні злочини, які порушують "головні норми міжнародного права".