Нетаньяху заявил о ликвидации наследника Насраллы, но в армии еще не уверены в этом

Израильский премьер обратился к ливанцам и призвал их "встать и вернуть себе свою страну" из-под контроля группировки

Хашим Сафи ад-Дин (Фото: EPA)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении заявил, что его страна ликвидировала нового лидера группировки "Хезболла" Хашима Сафи ад-Дина. Однако в Армии обороны Израиля заявили, что проверяют эти данные, сообщило местное СМИ The Times of Israel.

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В адресованном ливанцам обращении Нетаньяху также утверждал, что Израиль ликвидировал и возможного преемника Сафи ад-Дина, но не назвал конкретного имени.

Политик отметил, что Израиль снизил военные способности Хезболлы и ликвидировал "тысячи террористов".

В целом израильский премьер перечислил достижения Израиля в войне с Хезболлой и призвал ливанцев "встать и вернуть себе свою страну" из-под контроля группировки.

Он отметил, что сейчас Хезболла слабее, чем она была "на протяжении многих-многих лет".

В то же время в израильской армии не смогли подтвердить ликвидацию нового лидера группировки. Спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные все еще изучают результаты удара, совершенного по штаб-квартире разведки Хезболлы 3 октября.

"Это [была] штаб-квартира руководителя разведывательного отдела Абу Абдуллы Мортады. Мы знаем, что Хашим ад-Дин был там с ним. Результаты этого удара еще выясняются, Хезболла пытается скрыть подробности. Когда мы узнаем, мы проинформируем общественность", – рассказал военный.

28 сентября армия Израиля заявила о ликвидации лидера Хезболлы Хасана Насраллы в результате удара по Бейруту. Президент США назвал это "актом справедливости".

1 октября Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболла. Глава Пентагона заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.

Поздним вечером 3 октября Израиль ударил по подземному бункеру, где могли собираться чиновники Хезболлы, сообщал ряд мировых медиа.