Нетаньягу заявив про ліквідацію спадкоємця Насралли, але в армії ще не впевнені в цьому

Ізраїльський прем'єр звернувся до ліванців та закликав їх "встати й повернути собі свою країну" з-під контролю угруповання

Хашим Сафі ад-Дін (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні заявив, що його країна ліквідувала нового лідера угруповання "Хезболла" Хашима Сафі ад-Діна. Проте в Армії оборони Ізраїлю заявили, що наразі перевіряють ці дані, повідомило місцеве ЗМІ The Times of Israel.

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В адресованому ліванцям зверненні Нетаньягу також стверджував, що Ізраїль ліквідував і можливого наступника Сафі ад-Діна, але не назвав конкретного імені.

Політик зазначив, що Ізраїль знизив військові спроможності Хезболли та ліквідував "тисячі терористів".

Загалом ізраїльський прем'єр перерахував досягнення Ізраїлю у війні з Хезболлою та закликав ліванців "встати й повернути собі свою країну" з-під контролю угруповання.

Він зауважив, що наразі Хезболла слабша, ніж вона була "впродовж багатьох-багатьох років".

Водночас в ізраїльській армії не змогли підтвердити ліквідацію нового лідера угруповання. Речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що військові все ще вивчають результати удару, здійсненного по штаб-квартирі розвідки Хезболли 3 жовтня.

"Це [була] штаб-квартира керівника розвідувального відділу Абу Абдулли Мортади. Ми знаємо, що Хашим ад-Дін був там із ним. Результати цього удару ще з'ясовуються, Хезболла намагається приховати подробиці. Коли дізнаємося, ми поінформуємо громадськість", – розповів військовий.