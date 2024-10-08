Нетаньягу заявив про ліквідацію спадкоємця Насралли, але в армії ще не впевнені в цьому
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні заявив, що його країна ліквідувала нового лідера угруповання "Хезболла" Хашима Сафі ад-Діна. Проте в Армії оборони Ізраїлю заявили, що наразі перевіряють ці дані, повідомило місцеве ЗМІ The Times of Israel.
В адресованому ліванцям зверненні Нетаньягу також стверджував, що Ізраїль ліквідував і можливого наступника Сафі ад-Діна, але не назвав конкретного імені.
Політик зазначив, що Ізраїль знизив військові спроможності Хезболли та ліквідував "тисячі терористів".
Загалом ізраїльський прем'єр перерахував досягнення Ізраїлю у війні з Хезболлою та закликав ліванців "встати й повернути собі свою країну" з-під контролю угруповання.
Він зауважив, що наразі Хезболла слабша, ніж вона була "впродовж багатьох-багатьох років".
Водночас в ізраїльській армії не змогли підтвердити ліквідацію нового лідера угруповання. Речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що військові все ще вивчають результати удару, здійсненного по штаб-квартирі розвідки Хезболли 3 жовтня.
"Це [була] штаб-квартира керівника розвідувального відділу Абу Абдулли Мортади. Ми знаємо, що Хашим ад-Дін був там із ним. Результати цього удару ще з'ясовуються, Хезболла намагається приховати подробиці. Коли дізнаємося, ми поінформуємо громадськість", – розповів військовий.
- 28 вересня армія Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера Хезболли Хасана Насралли внаслідок удару по Бейруту. Президент США назвав це "актом справедливості".
- 1 жовтня Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану, щоб захиститися від атак Хезболли. Голова Пентагону заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ.
- Пізно увечері 3 жовтня Ізраїль вдарив по підземному бункеру, де могли збиратися посадовці Хезболли, повідомляла низка світових медіа.