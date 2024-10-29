Хезболла выбрала нового главаря. Министр обороны Израиля: Ненадолго
Новым лидером Хезболлы стал Наим Касем, до этого он был заместителем бывшего главаря террористической группировки Хасана Насраллы, которого в сентябре ликвидировала армия Израиля. Об этом сообщило агентство Reuters.
Совет шуры, являющийся главным органом принятия решений Хезболлы, согласился назначить 71-летнего Касема новым генеральным секретарем организации.
"Временное назначение. Ненадолго", – написал в социальной сети X (бывший Twitter) министр обороны Израиля Йоав Галлант, прикрепив фото нового главаря Хезболлы.
В материале говорится, что Касем был назначен заместителем руководителя Хезболлы в 1991 году тогдашним генеральным секретарем вооруженной группировки Аббасом аль-Мусави, убитым в результате атаки Израиля в 1992 году. Касем остался на своем посту, когда Насралла стал лидером, и долгое время был одним из ведущих спикеров Хезболлы, давая интервью иностранным медиа.
В своем официальном арабском аккаунте в соцсети X израильское правительство заявило: "Его пребывание на этом посту может быть самым коротким в истории этой террористической организации, если он пойдет по стопам своих предшественников Насраллы и Сафи ад-Дина".
- 28 сентября армия Израиля заявила о ликвидации лидера Хезболлы Хасана Насраллы в результате удара по Бейруту. Президент США назвал это "актом справедливости".
- Поздним вечером 3 октября Израиль ударил по подземному бункеру, где могли собираться чиновники Хезболлы.
- 8 октября Нетаньяху заявил, что его страна ликвидировала нового лидера группировки Хезболла Хашима Сафи ад-Дина.