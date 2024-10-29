Хезболла обрала нового ватажка. Міністр оборони Ізраїлю: Ненадовго
Новим лідером Хезболли став Наїм Касем, до цього він був заступником колишнього ватажка терористичного угруповання Хасана Насралли, якого у вересні ліквідувала армія Ізраїлю. Про це повідомила агентство Reuters.
Рада шури, яка є головним органом ухвалення рішень Хезболли, погодилася призначити 71-річного Касема новим генеральним секретарем організації.
"Тимчасове призначення. Ненадовго", – написав в соціальній мережі X (колишній Twitter) міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, прикріпивши фото нового ватажка Хезболли.
У матеріалі йдеться, що Касем був призначений заступником керівника Хезболли в 1991 році тодішнім генеральним секретарем збройного угруповання Аббасом аль-Мусаві, який був убитий внаслідок атаки Ізраїлю у 1992 році. Касем залишився на своїй посаді, коли Насралла став лідером, і тривалий час був одним із провідних речників Хезболли, даючи інтерв’ю іноземним медіа.
У своєму офіційному арабському обліковому записі в соцмережі X ізраїльський уряд заявив: "Його перебування на цій посаді може бути найкоротшим в історії цієї терористичної організації, якщо він піде по стопах своїх попередників Насралли та Сафі ад-Діна".
- 28 вересня армія Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера Хезболли Хасана Насралли внаслідок удару по Бейруту. Президент США назвав це "актом справедливості".
- Пізно увечері 3 жовтня Ізраїль вдарив по підземному бункеру, де могли збиратися посадовці Хезболли.
- 8 жовтня Нетаньягу заявив, що його країна ліквідувала нового лідера угруповання Хезболла Хашима Сафі ад-Діна.