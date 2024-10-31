The Times of Israel: Трамп просил Нетаньяху завершить войну до его возможного переизбрания

Это сообщение было впервые передано, когда Трамп принимал премьер-министра Израиля в своей резиденции во Флориде в июле

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху (Фото: Doug Mills/EPA)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп просил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху завершить войну в секторе Газа до того, как он, возможно, вернется в Белый дом. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на двух неназванных собеседников из США и Израиля.

По словам бывшего должностного лица администрации Трампа и израильского чиновника, это сообщение было впервые передано, когда Трамп принимал премьер-министра Израиля в своей резиденции во Флориде в июле.

Также бывший американский чиновник отметил, что республиканец не был конкретным в своем обращении к Нетаньяху и, возможно, сможет поддержать "остаточную" активность ЦАХАЛ в секторе Газа, если Израиль официально завершит войну.

В материале говорится, что Трамп уже не раз призывал Израиль быстро завершить войну, впрочем, это впервые, когда к просьбе были добавлены конкретные сроки.

Издание напомнило, что недавно премьер страны утверждал, что Израиль пока не находится на этапе завершения войны. В частности, власти не могут согласиться на требование ХАМАС прекратить боевые действия в обмен на освобождение 101 заложника.

В последние недели Трамп заявлял, что предоставит Израилю больше свободы для принятия решений, критикуя действующего президента США Джо Байдена за попытку ограничить потенциальные цели в ответ на ракетную атаку Ирана 1 октября.

Сам Трамп на национальном съезде Республиканской партии в июле предупредил, что удерживающие американцев в заложниках за рубежом "заплатят очень высокую цену", если их не освободят до того, как он вступит в должность.

Кампания Трампа и офис Нетаньяху не ответили на запросы о комментариях, отметили журналисты.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Жертвами атаки стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников.

После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа, которая продолжается по сей день.

1 июля 2024 года Нетаньяху заявил, что Израиль и дальше будет вести боевые действия в секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".

В августе стало известно, что девять сотрудников Ближневосточного агентства по оказанию помощи палестинским беженцам ООН могли участвовать в нападении на Израиль 7 октября.