Трамп заявил, что сектор Газа может стать лучше курортного Монако
Кандидат на пост президента от республиканцев Дональд Трамп заявил, что сектор Газа может быть лучше, чем Монако, если его восстановить после обстрелов. Об этом он сказал в интервью Politico.
"[Газа] могла бы быть лучше Монако. У нее лучшее расположение на Ближнем Востоке, лучшая вода, лучшее все", — сказал политик.
Трамп заявил, что он "был там" и это было "тяжелое место", но не уточнил где именно. Однако по данным The New York Times, нет никакой информации о том, что Трамп посещал Газу в качестве президента или бизнесмена. Но неназванный чиновник из его предвыборного штаба сообщил, что, скорее всего, политик имел в виду визит в сам Израиль в 2017 году.
Как отмечает Politico, заявление Трампа похоже на высказывание его зятя Джареда Кушнера, который в феврале 2024 года заявил, что недвижимость на берегу Газу "может быть очень ценной".
Согласна оценке Всемирного банка, сделанной в апреле 2024 года, на восстановление Газы после обстрелов понадобится $18,5 млрд.
- 15 августа Трамп обсудил прекращение огня в секторе Газа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Именно американский политик, по информации Axios, инициировал этот разговор, чтобы подтолкнуть страну к перемирию с ХАМАС.
- 23 сентября WSJ сообщило, что война в Газе может сказаться на помощи США другим странам, в частности Тайваню.
- 6 октября стало известно, что Израиль начал новую операцию против сектора Газа. Это уже четвертое наступление ЦАХАЛ.