Трамп заявил, что сектор Газа может стать лучше курортного Монако

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Кандидат на пост президента от республиканцев Дональд Трамп заявил, что сектор Газа может быть лучше, чем Монако, если его восстановить после обстрелов. Об этом он сказал в интервью Politico.

"[Газа] могла бы быть лучше Монако. У нее лучшее расположение на Ближнем Востоке, лучшая вода, лучшее все", — сказал политик.

Трамп заявил, что он "был там" и это было "тяжелое место", но не уточнил где именно. Однако по данным The New York Times, нет никакой информации о том, что Трамп посещал Газу в качестве президента или бизнесмена. Но неназванный чиновник из его предвыборного штаба сообщил, что, скорее всего, политик имел в виду визит в сам Израиль в 2017 году.

Как отмечает Politico, заявление Трампа похоже на высказывание его зятя Джареда Кушнера, который в феврале 2024 года заявил, что недвижимость на берегу Газу "может быть очень ценной".

Согласна оценке Всемирного банка, сделанной в апреле 2024 года, на восстановление Газы после обстрелов понадобится $18,5 млрд.

15 августа Трамп обсудил прекращение огня в секторе Газа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Именно американский политик, по информации Axios, инициировал этот разговор, чтобы подтолкнуть страну к перемирию с ХАМАС.

23 сентября WSJ сообщило, что война в Газе может сказаться на помощи США другим странам, в частности Тайваню.

6 октября стало известно, что Израиль начал новую операцию против сектора Газа. Это уже четвертое наступление ЦАХАЛ.