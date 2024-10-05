Израиль нанес удары по Сирии и Ливану. Уничтожены склад оружия и боевик ХАМАС

Удар Израиля по Газе (Фото: EPA)

Израиль ночью 5 октября нанес удары по Сирии. Уничтожено вооружение и ракеты, сообщил пресс-секретаря Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихая Адраэя.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"ВВС сейчас бомбят цели на территории Сирии. Смогли уничтожить склады оружия и ракет Хезболлы внутри аэропорта Пальмира в центральной Сирии", — написал он после полуночи.

Кроме того, по словам Адраэя, Израиль нанес авиаудар по центральной части сектора Газа, где боевики ХАМАС обустроили центр контроля на территории школы Ахмед аль-Курд. Чтобы снизить вероятность жертв среди гражданских, ЦАХАЛ использовал высокоточные боеприпасы, провел воздушное наблюдение и дополнительную разведку, добавил пресс-секретарь. Он отметил, что ХАМАС регулярно использует гражданские объекты и население для своих целей и в качестве живого щита, нарушая международное право.

Вто же время издание Al Jazeera сообщает, что могли погибнуть восемь человек в результате недавних ударов по Газе. Также корреспондент арабского издания с места событий сообщил, что ЦАХАЛ атаковал южный пригород Бейрута рядом с аэропортом и ударил беспилотниками по северу Ливана.

По информации Reuters, в результате атаки на север Ливана погиб "лидер вооруженного крыла" – Саид Аталлах Али из бригады "Аль-Кассам" с женой и дочерью. Израиль пока никак не прокомментировал эту информацию.