Ізраїль завдав ударів по Сирії та Лівану. Знищено склад зброї та бойовика ХАМАС з сім'єю

У ЦАХАЛ заявили, що бойовики ХАМАС мають намір ховатися на території цивільних об'єктів

Удар Ізраїлю по Газі (Фото: EPA)

Ізраїль вночі 5 жовтня завдав ударів по Сирії. Знищено озброєння та ракети, повідомив прессекретар Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Авіхая Адраея.

"ВПС зараз бомбардують цілі на території Сирії. Змогли знищити склади зброї та ракет Хезболли всередині аеропорту Пальміра в центральній Сирії", — написав він після опівночі.

Крім того, за словами Адраея, Ізраїль завдав авіаудару по центральній частині Сектору Гази, де бойовики ХАМАС облаштували центр контролю на території школи Ахмед аль-Курд. Щоб знизити ймовірність жертв серед цивільних, ЦАХАЛ використав високоточні боєприпаси, провів повітряне спостереження та додаткову розвідку, додав речник. Він зазначив, що ХАМАС регулярно використовує цивільні об'єкти та населення для своїх цілей і як живий щит, порушуючи міжнародне право.

Водночас видання Al Jazeera повідомляє, що могли загинути вісім людей внаслідок нещодавніх ударів по Газі. Також кореспондент арабського видання з місця подій повідомив, що ЦАХАЛ атакував південне передмістя Бейрута поряд з аеропортом і вдарив безпілотниками на півночі Лівану.

За інформацією Reuters, в результаті атаки на північ Лівану загинув "лідер озброєного крила" – Саїд Аталлах Алі з бригади "Аль-Кассам" із дружиною та дочкою. Ізраїль поки що ніяк не прокоментував цю інформацію.